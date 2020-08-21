Переключиться на мобильную версию
Горячие темы:

В Минфине отчитались за деньги на COVID-19: Сколько и на что потрачено

Комментариев: 0
Почти 17 млрд грн из Фонда борьбы с пандемией уже использовано.
В Минфине отчитались за деньги на COVID-19: Сколько и на что потрачено
В Минфине отчитались за деньги на COVID-19: Сколько и на что потрачено
КГГА

На борьбу с пандемией COVID-19 в Украине из бюджета уже выделено почти 25 млрд грн. Об этом сообщил заместитель министра финансов Роман Ермолычев.

Читай также: Шмыгаль поручил провести аудит расходов на борьбу с COVID-19

Он уточнил, что уже использовано 16,9 млрд грн из Фонда борьбы с COVID-19, а также 4,8 млрд грн средств государственного и местных бюджетов. Кроме того, 2,7 млрд грн уплачено Национальной службой здоровья Украины поставщикам услуг в рамках программы медицинских гарантий.

По словам замминистра финансов, в рамках Фонда борьбы с COVID-19 в целом предусмотрено направление 66 млрд грн средств государственного бюджета, а именно:

Читай также: В COVID-фонде почти не осталось денег - СМИ

  • на сферу здравоохранения - 16,3 млрд грн;
  • на социальную сферу - 10,6 млрд грн;
  • на сферу обеспечения правопорядка - 2,5 млрд грн;
  • на стимулирование экономики - 36 млрд грн;
  • на частичное восстановление расходов госбюджета - 0,5 млрд грн;
  • на сферу образования - 52,5 млн грн.

Читай также: На зарплаты медикам дали денег: На сколько поднимут и когда

Напомним, что Кабинет министров Украины распределил все 66 млрд грн средств Фонда борьбы с COVID-19 по приоритетным направлениям.

Поделись:
Теги: COVID-19, бюджетные средства, Минфин
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • bigmir)net в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции

Статьи по теме

Комментариев (0)
Оставляя комментарий, пожалуйста, помните о том, что содержание и тон Вашего сообщения могут задеть чувства реальных людей, непосредственно или косвенно имеющих отношение к данной новости. Пользователи, которые нарушают эти правила грубо или систематически, будут заблокированы.
Полная версия правил
Осталось 300 символов
Популярные теги
Реклама
Реклама
Топ новости по:
Реклама

Популярные статьи

Внутри Финансы

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь