Почти 17 млрд грн из Фонда борьбы с пандемией уже использовано.

В Минфине отчитались за деньги на COVID-19: Сколько и на что потрачено КГГА

На борьбу с пандемией COVID-19 в Украине из бюджета уже выделено почти 25 млрд грн. Об этом сообщил заместитель министра финансов Роман Ермолычев.

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Он уточнил, что уже использовано 16,9 млрд грн из Фонда борьбы с COVID-19, а также 4,8 млрд грн средств государственного и местных бюджетов. Кроме того, 2,7 млрд грн уплачено Национальной службой здоровья Украины поставщикам услуг в рамках программы медицинских гарантий.

По словам замминистра финансов, в рамках Фонда борьбы с COVID-19 в целом предусмотрено направление 66 млрд грн средств государственного бюджета, а именно:

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на сферу здравоохранения - 16,3 млрд грн;

на социальную сферу - 10,6 млрд грн;

на сферу обеспечения правопорядка - 2,5 млрд грн;

на стимулирование экономики - 36 млрд грн;

на частичное восстановление расходов госбюджета - 0,5 млрд грн;

на сферу образования - 52,5 млн грн.

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Напомним, что Кабинет министров Украины распределил все 66 млрд грн средств Фонда борьбы с COVID-19 по приоритетным направлениям.