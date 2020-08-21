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Шмыгаль спрогнозировал курс гривны до конца 2020 года

Комментариев: 2
По словам премьера, ситуация с курсом развивается по умеренно стабильному сценарию.
Шмыгаль спрогнозировал курс гривны до конца 2020 года
Шмыгаль спрогнозировал курс гривны до конца 2020 года
Урядовий портал

До конца 2020 года курс гривны будет колебаться в районе 27-28 грн/доллар и не выйдет за пределы 29 грн. Об этом в интервью Укринформ заявил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль.

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По его словам, ситуация с курсом развивается по умеренно стабильному сценарию. При этом глава правительства заверил, что понимает обеспокоенность инвесторов и бизнеса по поводу ожиданий возможного роста курса доллара.

Шмыгаль напомнил, что бюджет пересматривался в апреле-мае, когда ожидалось значительно худшее влияние мирового экономического и финансового кризиса на Украину. По его словам, тогда “перестраховались“ и заложили большие курсовые и инфляционные показатели в бюджет.

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“Очевидно, что макропрогноз окажется для кого-то лучшим, для кого-то, возможно, худшим. Но в любом случае ситуация нормальная. Курс регулируется исключительно рынком, и то, что рынок сегодня оценивает его на уровне 27 гривен за доллар, является абсолютно приемлемым“, - отметил Шмыгаль.

Напомним, в конце июля премьер-министр Денис Шмыгаль заявил, что Кабинет министров не обсуждает с Национальным банком Украины вопросы роста курса доллара до 30 гривен и стимулирования инфляции.

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Теги: Шмыгаль, курс гривны, девальвация
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Комментариев (2)
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Путин-Xyйло    21.08.2020, 14:45
Оценка:  0
Путин-Xyйло
Сколько Беня закажет, - столько и будет! Разве что в штаты его сдадут, но это вряд ли.
гость  (аноним)  21.08.2020, 13:45
Оценка:  0
гость
ШМЫГАЛЬ, ХОЛУЙ КАЦАПСКИЙ, ДО СИХ ПОР МЕЧТАЕШЬ КАЦАПАМ, В КРЫМ, ВОДУ ЗАГНАТЬ? ТВАРЬ
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