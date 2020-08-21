Шмыгаль спрогнозировал курс гривны до конца 2020 года

По словам премьера, ситуация с курсом развивается по умеренно стабильному сценарию.

До конца 2020 года курс гривны будет колебаться в районе 27-28 грн/доллар и не выйдет за пределы 29 грн. Об этом в интервью Укринформ заявил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль.

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По его словам, ситуация с курсом развивается по умеренно стабильному сценарию. При этом глава правительства заверил, что понимает обеспокоенность инвесторов и бизнеса по поводу ожиданий возможного роста курса доллара.

Шмыгаль напомнил, что бюджет пересматривался в апреле-мае, когда ожидалось значительно худшее влияние мирового экономического и финансового кризиса на Украину. По его словам, тогда “перестраховались“ и заложили большие курсовые и инфляционные показатели в бюджет.

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“Очевидно, что макропрогноз окажется для кого-то лучшим, для кого-то, возможно, худшим. Но в любом случае ситуация нормальная. Курс регулируется исключительно рынком, и то, что рынок сегодня оценивает его на уровне 27 гривен за доллар, является абсолютно приемлемым“, - отметил Шмыгаль.

Напомним, в конце июля премьер-министр Денис Шмыгаль заявил, что Кабинет министров не обсуждает с Национальным банком Украины вопросы роста курса доллара до 30 гривен и стимулирования инфляции.