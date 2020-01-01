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Повышение "минималки": В Минфине рассказали, сколько потеряет бюджет

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По словам замминистра финансов, Украина может себе позволить профинансировать повышение минимальной зарплаты до 5 тысяч гривен.
Повышение "минималки": В Минфине рассказали, сколько потеряет бюджет
Повышение "минималки": В Минфине рассказали, сколько потеряет бюджет
НБУ

Украина может себе позволить с финансовой точки зрения поднятие минимальной зарплаты до 5 тысяч гривен в месяц. Об этом заявил первый заместитель министра финансов Денис Улютин.

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“5 тысяч гривен - это тот уровень, который мы сейчас можем профинансировать. Мы можем говорить о любой сумме минимальной заработной платы, но мы должны понимать, что в первую очередь мы должны это сопоставлять со своими возможностями“, - сказал чиновник.

Например, повышение до 5 тысяч гривен минимальной зарплаты - это всего лишь 277 гривен по отношению к сейчас, на 3 месяца стоит 3 млрд гривен. И это исключительно по тем расходам, которые проводятся из государственного бюджета.

По словам замминистра финансов, вопрос о повышении с 1 сентября минимальной заработной платы в Украине обсуждается уже довольно давно.

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“Эта инициатива президента просчитывалась, и поэтому не разглашалась. Когда мы поняли, что это финансово возможно, когда мы посчитали, что и Пенсионный фонд, и местные бюджеты получают свою часть от этого увеличения, президент эту инициативу внес от себя как повышение до 5 тысяч минимальной заработной платы с 1 сентября“, - рассказал Улютин.

Напомним, что на 25 августа запланировано проведение внеочередной сессии Верховной Рады, на котором будет рассмотрен вопрос о повышении с 1 сентября минимальной зарплаты в Украине до 5 тысяч гривен в месяц.

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Теги: Минфин, повышение минималки, Госбюджет
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