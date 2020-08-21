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Шмыгаль назвал "приемлемый" показатель инфляции в Украине

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По словам премьера, небольшой рост инфляции необходим для "разогрева" украинской экономики.
Шмыгаль назвал "приемлемый" показатель инфляции в Украине
Шмыгаль назвал "приемлемый" показатель инфляции в Украине
Кабинет министров Украины/Facebook

При нынешней экономической ситуации для поддержки украинских экспортеров и экономики в целом приемлемым для Украины является показатель инфляции в пределах 6-7%. Об этом в интервью Укринформ заявил премьер-министр Денис Шмыгаль.

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По его словам, уровень инфляции в Украине, заложенный в макропрогнозе, выше того, который будет по фактическим результатам 2020 года.

“Здесь нужно также учитывать позицию и целевые показатели Национального банка. Его индикатор, как известно, составляет 5% (+/-1%). Я считаю, что в нашей экономической ситуации для поддержки украинских экспортеров и “разогрева“ экономики приемлемым был бы показатель инфляции в пределах 6-7%“, - сказал глава правительства.

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Шмыгаль также отметил, что инфляция “оживляет“ экономику, а это сейчас крайне необходимо Украине.

“Мы должны создавать рабочие места, способствовать экспорту, развитию промышленности и т.п., а 2% инфляции во время кризиса - это очень мало. Все страны прилагают усилия, чтобы наполнять свои экономики оборотными средствами и стимулировать движение средств, а не наоборот, замедлять этот процесс“, - сказал премьер.

Напомним, в Национальном банке Украины заявили, что снижение инфляционной цели, которая сейчас составляет 5%, на сегодняшний день может быть преждевременным.

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Теги: инфляция, Шмыгаль, рост цен, макропрогноз
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гость  (аноним)  21.08.2020, 15:08
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ШМЫГАЛЬ, ХОЛУЙ КАЦАПСКИЙ, ДО СИХ ПОР МЕЧТАЕШЬ КАЦАПАМ, В КРЫМ, ВОДУ ЗАГНАТЬ? ТВАРЬ
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