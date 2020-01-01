САП временно возглавил бывший заместитель Назара Холодницкого.

В Антикоррупционной прокуратуре появился и. о. главы - СМИ facebook.com/makcum.gryshchuk

Исполняющим обязанности главы Специализированной антикоррупционной прокуратуры Украины стал Максим Грищук. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на источники в САП.

Читай также: Холодницкий назвал обвинения Венедиктовой “полным нежданчиком“

Издание напоминает, что Максим Грищук в октябре 2015 года подавал заявку в конкурсную комиссию по избранию главы Специализированной антикоррупционной прокуратуры.

По результатам отбора, 27 ноября комиссия подала тогдашнему генпрокурору Виктору Шокину две кандидатуры - Максима Грищука и Назара Холодницкого. Шокин утвердил кандидатуру Холодницкого. В декабре 2015 года последний назначил Грищука своим заместителем.

Читай также: СМИ указали на 10 нестыковок в деле о взятке руководителям НАБУ и САП

Как известно, сегодня руководитель Специализированной антикоррупционной прокуратуры Назар Холодницкий сообщил, что написал заявление об увольнении.

Напомним, в середине июня стало известно, что Назара Холодницкого могут отстранить от должности главы САП. В его отношении было назначено дисциплинарное производство.