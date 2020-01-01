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Чиновников Киевзеленбуда подозревают в многомиллионных хищениях: Подробности

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Часть незаконно полученных средств участники коррупционной схемы перенаправили на счета иностранных компаний.
Чиновников Киевзеленбуда подозревают в многомиллионных хищениях
Чиновников Киевзеленбуда подозревают в многомиллионных хищениях
nabu.gov.ua

Семь должностных лиц коммунального объединения “Киевзеленбуд“ подозреваются в хищении почти 78 млн грн из местного бюджета Киева при закупке спецтехники для предприятия. Соответствующее подозрение им вручили сотрудники Национального антикоррупционного бюро и Специализированной антикоррупционной прокуратуры, сообщается на сайте НАБУ.

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Сейчас решается вопрос об избрании меры пресечения. Согласно сообщению, среди подозреваемых:

  • бывший внештатный советник генерального директора КО “Киевзеленбуд“;
  • бывший генеральный директор КО “Киевзеленбуд“;
  • экс-заместитель генерального директора по коммерческим вопросам КО “Киевзеленбуд“;
  • экс-сотрудник одного из отделов КО “Киевзеленбуд“;
  • доверенное лицо внештатного советника гендиректора КО “Киевзеленбуд“;
  • частный предприниматель.

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По данным следствия, в ноябре 2016 - декабре 2017 года КО “Киевзеленбуд“ объявило тендеры на закупку специальной техники для содержания зеленых насаждений районов столицы.

Бывший внештатный советник генерального директора КО “Киевзеленбуд“, которого следствие считает организатором коррупционной схемы, по предварительному сговору с другими лицами “Киевзеленбуда“ и частным предпринимателем фактически обеспечили победу в тендерах двух заранее определенных компаний, которые поставили технику по завышенным ценам.

Чиновников Киевзеленбуда подозревают в многомиллионных хищениях
Чиновников Киевзеленбуда подозревают в многомиллионных хищениях
nabu.gov.ua

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“Согласно заключению эксперта, КО “Киевзеленбуд“ нанесено 77,9 млн грн убытков. Следствие выяснило, что часть незаконно полученных средств участники коррупционной схемы перенаправили на счета иностранных компаний, а оттуда - на подконтрольную участникам схемы компанию, зарегистрированную в Италии“, - говорится в сообщении НАБУ.

Напомним, что Национальная полиция расследует дело о хищении средств на строительстве Подольско-Воскресенского моста в Киеве. Предварительная сумма ущерба оценивается в 80 млн грн.

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Теги: Киевзеленбуд, НАБУ, хищения
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