Нацбанк установил официальный курс валют на 25 августа.

Национальный банк Украины установил официальный курс доллара по отношению к гривне на 25 августа на отметке в 27,39 грн. Таким образом американская валюта упала в цене на 9 копеек. Об этом сказано на сайте НБУ.

Читай также: Шмыгаль спрогнозировал курс гривны до конца 2020 года

Евро при этом установлен на отметке 32,46 грн. Это на 9 копеек меньше, чем в предыдущий банковский день.

Курс НБУ на 25 августа:

100 долларов США - 2739 грн (-9 коп.)

100 евро - 3246 грн (-9 коп.)

Справка : Нацбанк ежедневно публикует справочное значение курса гривни к доллару. По официальному курсу Нацбанка население покупать валюту не может.

Курс валют на 25.08.2020: доллар и евро синхронно проседают к гривне НБУ

Курс валют на 25.08.2020: доллар и евро синхронно проседают к гривне НБУ

Напомним, министр финансов Сергей Марченко заявил, что оснований для резкой девальвации национальной валюты и роста курса доллара до 30 гривен нет.