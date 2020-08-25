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Курс валют на 25.08.2020: доллар и евро синхронно проседают к гривне

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Нацбанк установил официальный курс валют на 25 августа.
Нацбанк установил официальный курс валют на 25 августа
Нацбанк установил официальный курс валют на 25 августа
depositphotos.com

Национальный банк Украины установил официальный курс доллара по отношению к гривне на 25 августа на отметке в 27,39 грн. Таким образом американская валюта упала в цене на 9 копеек. Об этом сказано на сайте НБУ.

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Евро при этом установлен на отметке 32,46 грн. Это на 9 копеек меньше, чем в предыдущий банковский день.

Курс НБУ на 25 августа:

  • 100 долларов США - 2739 грн (-9 коп.)
  • 100 евро - 3246 грн (-9 коп.)

Справка: Нацбанк ежедневно публикует справочное значение курса гривни к доллару. По официальному курсу Нацбанка население покупать валюту не может.

Курс валют на 25.08.2020: доллар и евро синхронно проседают к гривне
Курс валют на 25.08.2020: доллар и евро синхронно проседают к гривне
НБУ

Курс валют на 25.08.2020: доллар и евро синхронно проседают к гривне
Курс валют на 25.08.2020: доллар и евро синхронно проседают к гривне
НБУ

Напомним, министр финансов Сергей Марченко заявил, что оснований для резкой девальвации национальной валюты и роста курса доллара до 30 гривен нет.

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Теги: курс валют, НБУ, гривна, доллар, евро
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