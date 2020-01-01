Шмыгаль объяснил, почему деньги из COVID-фонда пошли на дороги
35 млрд грн из COVID-фонда были перенаправлены на “Большую стройку“ с целью поддержки людей и уменьшения давления на экономику. Об этом в интервью Укринформ сказал премьер-министр Денис Шмыгаль.
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Он назвал такое решение правильным. По словам главы правительства, если с начала карантина люди преимущественно боялись болеть, то потом только четверть граждан боялись самой эпидемии, а другие имели страх перед экономическими последствиями, вызванными коронакризисом.
“Именно это и обусловило перераспределение средств. Мы понимали, что заработные платы медикам, закупка медикаментов - это, безусловно, крайне важные вещи. И еще важнее было поддержать людей и уменьшить давление на экономику в целом. И один из лучших путей - это инвестиции в строительство“, - отметил Шмыгаль.
У нас с начала карантина очень резко возросло количество зарегистрированных безработных - с 320 тысяч до более чем 500 тысяч. Сегодня мы официально трудоустроили около 240 тысяч человек.
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Напомним, что в июле Кабинет министров Украины распределил все 66 млрд грн средств Фонда борьбы с COVID-19 по приоритетным направлениям. Согласно решению Кабмина, 35 млрд грн было выделено на реконструкцию, ремонт и содержание автомобильных дорог.
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