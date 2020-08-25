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НБУ меняет тарифы на кассовое обслуживание банков и инкассаторов

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В Нацбанке установили единый размер тарифа за выдачу наличных.
НБУ меняет тарифы на кассовое обслуживание банков и инкассаторов
НБУ меняет тарифы на кассовое обслуживание банков и инкассаторов
НБУ

С 1 сентября 2020 года Национальный банк Украины меняет тарифы на кассовое обслуживание банков и инкассаторских компаний. Об этом сообщается на сайте регулятора.

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Согласно сообщению, НБУ обновил действующие тарифы на кассовое обслуживание банков и инкассаторских компаний для банков, которые не пользуются статусом уполномоченного.

“Это будет способствовать дальнейшему развитию делегированной модели организации наличного обращения, активизации межбанковского рынка наличной национальной валюты“, - говорится в сообщении.

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Отмечается, что согласно принятому правлением Нацбанка решению, предусмотрено внесение таких изменений:

  • отменено разграничение платы по номиналам банкнот и разменных монет, установлен единый размер тарифа за выдачу наличных - 0,4% от суммы выданной наличности;
  • повышен тариф за выдачу банкнот в национальной валюте Украины банкам для подкрепления их кассы в пределах сданных ими сумм неотсортированных банкнот с 0,3% до 0,5% от суммы выданных банкнот;
  • установлено тариф за сдачу излишков наличности, пригодных к обращению банкнот (монет) в размере 0,25% от суммы сданной наличности.

Изменение тарифов будет стимулировать банки Украины самостоятельно перераспределять наличные в собственной сети, между банками и уполномоченными банками, избегать встречных перевозок наличности и будет способствовать расширению безналичных форм расчетов.

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Также сообщается, что изношенные и поврежденные денежные знаки Украины и в дальнейшем будут приниматься и обмениваться Национальным банком бесплатно на новые денежные знаки без ограничений по суммам и срокам такой замены.

Напомним, что НБУ снизил стоимость подкрепления касс учреждений банков банкнотами номиналом 100-500 гривен.

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Теги: НБУ, украинские банки, инкассаторы
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