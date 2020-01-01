АМКУ усилит мониторинг рынка нефтепродуктов: Названа причина

В комитете обеспокоены возможным снижением поставок топлива из Беларуси.

Антимонопольный комитет Украины усилит мониторинг рынка нефтепродуктов страны из-за возможного снижения поставок топлива из Беларуси. Об этом сообщается на сайте ведомства.

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В частности, в комитете предостерегают участников рынков от “совершения любых антиконкурентных практик, которые могут негативно повлиять на ресурсное наполнение и ценовую ситуацию“.

Среди прочего, участников рынка предостерегают от:

создания искусственного дефицита горючего;

необоснованного повышения оптовых и розничных цен;

создания барьеров в доступе к инфраструктуре морских портов по перевалке нефтепродуктов.

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“В случае выявления нарушений законодательства о защите экономической конкуренции комитет будет реагировать в соответствии с действующим законодательством“, - говорится в сообщении АМКУ.

Напомним, что Беларусь ищет пути замещения российской нефти, рассматривая варианты ее поставок из различных регионов мира через порты Украины и стран Балтии.