Переключиться на мобильную версию
Горячие темы:

АМКУ усилит мониторинг рынка нефтепродуктов: Названа причина

Комментариев: 0
В комитете обеспокоены возможным снижением поставок топлива из Беларуси.
АМКУ усилит мониторинг рынка нефтепродуктов: Названа причина
АМКУ усилит мониторинг рынка нефтепродуктов: Названа причина
depositphotos.com

Антимонопольный комитет Украины усилит мониторинг рынка нефтепродуктов страны из-за возможного снижения поставок топлива из Беларуси. Об этом сообщается на сайте ведомства.

Читай также: Украина вошла в ТОП-3 стран Европы по падению цен на бензин

В частности, в комитете предостерегают участников рынков от “совершения любых антиконкурентных практик, которые могут негативно повлиять на ресурсное наполнение и ценовую ситуацию“.

Среди прочего, участников рынка предостерегают от:

  • создания искусственного дефицита горючего;
  • необоснованного повышения оптовых и розничных цен;
  • создания барьеров в доступе к инфраструктуре морских портов по перевалке нефтепродуктов.

Читай также: Каким газом сейчас заправляют на украинских АЗС: Исследование

“В случае выявления нарушений законодательства о защите экономической конкуренции комитет будет реагировать в соответствии с действующим законодательством“, - говорится в сообщении АМКУ.

Напомним, что Беларусь ищет пути замещения российской нефти, рассматривая варианты ее поставок из различных регионов мира через порты Украины и стран Балтии.

Поделись:
Теги: АМКУ, рынок нефтепродуктов Украины, Беларусь
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • bigmir)net в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции

Статьи по теме

Комментариев (0)
Оставляя комментарий, пожалуйста, помните о том, что содержание и тон Вашего сообщения могут задеть чувства реальных людей, непосредственно или косвенно имеющих отношение к данной новости. Пользователи, которые нарушают эти правила грубо или систематически, будут заблокированы.
Полная версия правил
Осталось 300 символов
Популярные теги
Реклама
Реклама
Топ новости по:
Реклама

Популярные статьи

Внутри Финансы

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь