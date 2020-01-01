Реджеп Тайип Эрдоган поручил проработать этот вопрос с соответствующими ведомствами.

Турция может отменить дополнительные пошлины для украинских товаров depositphotos.com

Киев призывает Анкару исключить Украину из списка стран, к которым применяются дополнительные пошлины, и соблюдать паритетные условия двусторонней торговли. Об этом заявил президент Владимир Зеленский во время телефонного разговора с турецким коллегой Реджепом Тайипом Эрдоганом, сообщается на сайте главы государства.

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Согласно сообщению, в ходе беседы Зеленский подчеркнул необходимость проведения очередного заседания Межправительственной украинско-турецкой комиссии по торгово-экономическому сотрудничеству. Глава государства также призвал улучшить условия доступа некоторых групп украинских товаров на турецкий рынок.

“Только в апреле-июне этого года дополнительные таможенные ставки были применены к более чем 1400 товарным позициям. Это негативно влияет на экспорт нашей металлургии, легкой и кондитерской промышленности“, - отметил Зеленский.

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В свою очередь Эрдоган пообещал немедленно поручить проработку этого вопроса с соответствующими ведомствами.

Напомним, что Евросоюз планирует увеличить торговый оборот с рядом стран, включая Украину. Об этом в понедельник, 24 августа, сообщил спикер Еврокомиссии Даниэль Ферри.