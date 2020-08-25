Переключиться на мобильную версию
Горячие темы:

Украине дадут 450 млн евро на стратегически важные трассы: Подробности

Комментариев: 1
Средства будут выделены в рамках проекта развития трансъевропейской транспортной сети.
Украине дадут 450 млн евро на стратегически важные трассы
Украине дадут 450 млн евро на стратегически важные трассы
Укравтодор/Facebook

Верховная Рада Украины ратифицировала финансовое соглашение “Европейские дороги Украины III (Проект “Развитие трансъевропейской сети“)“ между Украиной и Европейским инвестиционным банком. За соответствующее решение проголосовали 288 народных депутатов.

Читай также: "Прекрасный результат": Зеленский похвалил Запорожье за ремонт дорог

Документ, в частности, предусматривает предоставление Украине кредита в объеме 450 млрд евро. Средства предназначены для капитального ремонта 314 километров автомобильной дороги М-05 Киев-Одесса на территориях Черкасской, Кировоградской, Николаевской и Одесской областей и завершения строительства транспортных развязок на указанной дороге.

Также в рамках соглашения запланировано строительство Северного обхода города Львов общей протяженностью 22,5 километра.

Читай также: ЕБРР профинансирует реконструкцию автодороги Киев-Одесса

Согласно документу, Европейский инвестиционный банк предоставляет кредит сроком на 25 лет. Займ будет разбит на 20 траншей минимальной суммой 20 млн евро.

Напомним, на прошлой неделе президент Владимир Зеленский в ходе телефонного разговора с и. о. президента ЕБРР Юргеном Ригтеринком заявил, что проект развития трансъевропейской транспортной сети на €900 млн является приоритетным в рамках программы “Большая стройка“.

Поделись:
Теги: украинские дороги, ЕИБ, кредиты, Верховная Рада
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • bigmir)net в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции

Статьи по теме

Комментариев (1)
Оставляя комментарий, пожалуйста, помните о том, что содержание и тон Вашего сообщения могут задеть чувства реальных людей, непосредственно или косвенно имеющих отношение к данной новости. Пользователи, которые нарушают эти правила грубо или систематически, будут заблокированы.
Полная версия правил
Осталось 300 символов
гость  (аноним)  25.08.2020, 18:04
Оценка:  -1
гость
ну как обычно...ДАДУТ, кредит,% неизвестны, мелкими траншами в течении 25 лет. А МВФ хоть одну программу больше чем на половину выполнил?
Популярные теги
Реклама
Реклама
Топ новости по:
Реклама

Популярные статьи

Внутри Финансы

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь