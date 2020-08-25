Украине дадут 450 млн евро на стратегически важные трассы: Подробности

Средства будут выделены в рамках проекта развития трансъевропейской транспортной сети.

Украине дадут 450 млн евро на стратегически важные трассы Укравтодор/Facebook

Верховная Рада Украины ратифицировала финансовое соглашение “Европейские дороги Украины III (Проект “Развитие трансъевропейской сети“)“ между Украиной и Европейским инвестиционным банком. За соответствующее решение проголосовали 288 народных депутатов.

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Документ, в частности, предусматривает предоставление Украине кредита в объеме 450 млрд евро. Средства предназначены для капитального ремонта 314 километров автомобильной дороги М-05 Киев-Одесса на территориях Черкасской, Кировоградской, Николаевской и Одесской областей и завершения строительства транспортных развязок на указанной дороге.

Также в рамках соглашения запланировано строительство Северного обхода города Львов общей протяженностью 22,5 километра.

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Согласно документу, Европейский инвестиционный банк предоставляет кредит сроком на 25 лет. Займ будет разбит на 20 траншей минимальной суммой 20 млн евро.

Напомним, на прошлой неделе президент Владимир Зеленский в ходе телефонного разговора с и. о. президента ЕБРР Юргеном Ригтеринком заявил, что проект развития трансъевропейской транспортной сети на €900 млн является приоритетным в рамках программы “Большая стройка“.