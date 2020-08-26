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В Совете Нацбанка рассказали, чего ожидают от МВФ в 2020 году

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По словам Данилишина, до конца года Украина вряд ли получит от Фонда два новых транша.
В Совете Нацбанка рассказали, чего ожидают от МВФ в 2020 году
В Совете Нацбанка рассказали, чего ожидают от МВФ в 2020 году
depositphotos.com

Базовый сценарий сотрудничества с Международным валютным фондом по программе stand-by с получением двух траншей до конца 2020 года является малореалистичным. Об этом на своей странице в Facebook сообщил председатель Совета Национального банка Украины Богдан Данилишин.

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“Поддержка международных партнеров остается одним из самых весомых факторов макрофинансовой стабильности в Украине. Очевидно, чтоб базовый сценарий с получением двух траншей до конца текущего года - в сентябре и декабре - является малореалистичным. Скорее всего, мы можем рассчитывать на получение транша в 4 квартале 2020 года“, - написал Данилишин.

В то же время, по его словам, плановый пересмотр программы с МВФ должен сопровождаться пересмотром концептуальных основ сотрудничества и “его фокусировки в поддержку национальных интересов Украины, а не только международных инвесторов“.

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“Приоритетом программы с МВФ должна быть поддержка реформ, направленных на обеспечение устойчивого экономического роста и повышения благосостояния граждан Украины“, - отметил глава Совета НБУ.

Напомним, в середине августа председатель Национального банка Украины Кирилл Шевченко заявил, что Украина рассчитывает получить второй транш от Международного валютного фонда до конца 2020 года.

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Теги: совет нбу, Данилишин, программа stand-by, МВФ
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