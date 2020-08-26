Государству нанесен ущерб на более чем 100 млн грн.

Служба безопасности Украины разоблачила механизм растраты бюджетных средств экс-руководителями Государственной службы Украины по безопасности на транспорте на более чем 100 миллионов гривен. Об этом сообщается на сайте СБУ.

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Согласно сообщению, чиновники организовали схему в 2018 году через публичную закупку габаритно-весовых комплексов для взвешивания фур.

Должностные лица Укртрансбезопасности в сговоре с компаниями приобрели габаритно-весовые комплексы по завышенной стоимости. К тому же комплектация оборудования не позволяла их использование по целевому назначению. По заключению профильных экспертов, действия чиновников нанесли государству ущерб почти на 109 миллионов гривен“, - говорится в сообщении.

Схемы в Укртрансбезопасности: чиновники нажились на закупке весовых комплексов ssu.gov.ua

Правоохранители провели санкционированные судом следственные действия в помещениях Министерства инфраструктуры, Укртрансбезопасности и по адресам проживания фигурантов дела. Во время обысков изъята документация, которая подтверждает функционирование противоправной сделки.

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"В рамках уголовного производства проводятся следственные действия. После завершения судебных экспертиз будет принято решение о сообщение фигурантам производства о подозрениях“, - добавили в СБУ.

Схемы в Укртрансбезопасности: чиновники нажились на закупке весовых комплексов ssu.gov.ua

Напомним, на прошлой неделе президент Владимир Зеленский сообщил, что из-за отсутствия доверия к Укртрансбезопасности было принято временное решение о привлечении к габаритно-весовому контролю на дорогах представителей СБУ и Национальной полиции.