Теневая занятость: В налоговой назвали количество официально работающих украинцев

По словам главы ГНС, официальную зарплату получает только треть экономически активного населения.

На сегодня в Украине заработную плату получают только 11,6 млн человек, из которых 2,1 млн - пенсионеры. То есть 9,5 человек “удерживают всю страну“. Об этом заявил председатель Государственной налоговой службы Алексей Любченко.

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По его словам, в Государственном реестре физических лиц насчитывается 44,1 млн человек, из которых 37,6 млн - это граждане, которые находятся на подконтрольной территории Украины. При этом доходы, как свидетельствует статистика 2019 года, получали 19,7 млн граждан, то есть 45%.



“У нас экономически активное население по классификации ООН (а это - 15-70 лет) - около 34,6 млн. Из этой категории налоговая не видит на своей карте Украины 5,6 млн человек в течение последних десяти лет“, - отметил Любченко.

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По мнению главы налоговой, решить этот вопрос можно за счет привязки декларирования к механизму избирательного права и бюджетного процесса.



“Хочешь пользоваться социальными стандартами? Плати налоги - и пользуйся. Почему 11,6 млн человек работают и платят налоги, еще 1,8 млн заняли активную позицию и стали предпринимателями, а миллионы людей даже не подумали о работе, не говоря уже о налогах“, - сказал глава ГНС.

Напомним, что в данным Госстата с января по март 2020 года количество неофициально трудоустроенных украинцев составило 3,4 млн человек. При этом неофициально работали 20,6% от общего количества занятого населения в возрасте от 15 до 70 лет.