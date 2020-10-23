В ГНС собрались обложить налогом денежные переводы украинских заробитчан

При этом в службе пока не рассматривают малый бизнес и ФЛП как источник налоговых поступлений.

В Украине есть несколько резервов налоговых поступлений, в частности - $12 млрд, которые поступают от украинцев, выехавших работать за границу. Об этом в интервью НВ сообщил председатель Государственной налоговой службы Алексей Любченко.

Читай также: Объем денежных переводов из-за границы начал расти

"Первый резерв - это $12 млрд, которые приходят в Украину от тех людей, которые выехали, к сожалению, работать за границу. Эти $12 млрд приходят в Украину, из них 11 млрд, но гривен, то есть в 30 раз меньше, - задекларировалось. Там 100% должны все подать декларацию", - сказал глава ГНС.

Любченко при этом подчеркнул, что в данный момент не рассматривает малый бизнес и ФЛП как источник налоговых поступлений, "потому что это путь в никуда на этом этапе".

Читай также: Заробитчане в ЕС получат европейскую зарплату

При этом чиновник отметил проблему с выводом капиталов из Украины.

"Есть товарищи, которые за это же время выводят в год те же деньги, только за границу. То есть за три года $22 млрд выведено денег", - сказал он.

Напомним, что по данным Нацбанка объем частных переводов в Украину из-за границы в июне 2020 года составил $856 млн.