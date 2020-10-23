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В ГНС собрались обложить налогом денежные переводы украинских заробитчан

Комментариев: 6
При этом в службе пока не рассматривают малый бизнес и ФЛП как источник налоговых поступлений.
В ГНС собрались обложить налогом денежные переводы украинских заробитчан
В ГНС собрались обложить налогом денежные переводы украинских заробитчан
depositphotos.com

В Украине есть несколько резервов налоговых поступлений, в частности - $12 млрд, которые поступают от украинцев, выехавших работать за границу. Об этом в интервью НВ сообщил председатель Государственной налоговой службы Алексей Любченко.

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"Первый резерв - это $12 млрд, которые приходят в Украину от тех людей, которые выехали, к сожалению, работать за границу. Эти $12 млрд приходят в Украину, из них 11 млрд, но гривен, то есть в 30 раз меньше, - задекларировалось. Там 100% должны все подать декларацию", - сказал глава ГНС.

Любченко при этом подчеркнул, что в данный момент не рассматривает малый бизнес и ФЛП как источник налоговых поступлений, "потому что это путь в никуда на этом этапе".

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При этом чиновник отметил проблему с выводом капиталов из Украины.

"Есть товарищи, которые за это же время выводят в год те же деньги, только за границу. То есть за три года $22 млрд выведено денег", - сказал он.

Напомним, что по данным Нацбанка объем частных переводов в Украину из-за границы в июне 2020 года составил $856 млн.

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Теги: денежные переводы, ГНС, заробитчане, налоги
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Комментариев (6)
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гость  (аноним)  26.10.2020, 15:51
Оценка:  0
гость
итак все переводы налогом на войну обложены. Еще и подоходний соскрести решили? Зеклован превзошел потроха...А что поделать, МВФ правит бал...
гость  (аноним)  25.10.2020, 00:58
Оценка:  +1
гость
Некоторые товарищи которые выводят 22 млрд, их беспокоить нельзя,а подоить и так обделённых, это пожалуйста!!!
Уже бы рот не открывал баран.
Путин-Xyйло    23.10.2020, 20:52
Оценка:  +25
Путин-Xyйло
Если обложить налогом взятки бюджет скорей пополнится!
Meritus    23.10.2020, 18:07
Оценка:  +28
Meritus
Льоша, ти дурак?
shk67    23.10.2020, 19:08
Оценка:  +27
shk67
Он не леша. Он придурок
Путин-Xyйло    23.10.2020, 20:53
Оценка:  +25
Путин-Xyйло
Так скоро за перевод самому себе платить налог будем!
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