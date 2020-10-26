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Цены на нефть на 26.10.2020: "черное золото" стремительно дешевеет

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Ситуация с распространением COVID-19 тормозит восстановление спроса на топливо.
Цены на нефть на 26.10.2020: "черное золото" стремительно дешевеет
Цены на нефть на 26.10.2020: "черное золото" стремительно дешевеет
depositphotos.com

Мировые цены на нефть элитных марок в понедельник существенно снижаются. Об этом свидетельствуют данные с торговых площадок.

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Так, по состоянию на 7:49 по Киеву январские фьючерсы на североморскую нефтяную смесь марки Brent дешевели на 1,74% - до 41,34 доллара за баррель. В то же время цена декабрьских фьючерсов на нефть марки WTI опускалась на 1,86% - до 39,11 доллара за баррель.

Ситуация вокруг темпов распространения коронавируса продолжает сдерживать настроения рынков, что отражается на ожиданиях по спросу на нефть. В ряде стран наблюдается рекордное суточное число новых случаев заражения.

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Риски по второй волне коронавируса усиливают опасения новых карантинных ограничений, которые могут сдержать восстановление мировой экономики. В свою очередь, это отражается и на ожиданиях по спросу на нефть.

Напомним, ЕС призвал правительство Турции прекратить все работы по разведке нефти и газа в спорных с Грецией водах Средиземного моря.

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Теги: нефть, баррель, фьючерсы, котировки, топливо
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