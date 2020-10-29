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Разумков сообщил, когда Рада начнет рассматривать бюджет-2021

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Спикер не исключает, что эпидемиологическая ситуация может повлиять на работу парламента.
Разумков сообщил, когда Рада начнет рассматривать бюджет-2021
Разумков сообщил, когда Рада начнет рассматривать бюджет-2021
Верховная Рада Украины/Facebook

Верховная Рада Украины приступит к рассмотрению законопроекта о государственном бюджете на 2021 год на ближайшей пленарной неделе. Об этом заявил председатель парламента Дмитрий Разумков, сообщает Интерфакс-Украина.

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“Если не случится чего-то экстраординарного, то второго (ноября - прим. ред.) у нас с вами будет согласительный совет, а с третьего у нас пленарная неделя. Я думаю, что в первые дни мы должны перейти к рассмотрению бюджета на 2021 год“, - сказал спикер.

При этом он не исключает, что сложная эпидемиологическая ситуация в Украине может повлиять на работу Верховной Рады.

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“Но пока что не планируем менять режим работы. Будем смотреть, будем исходить из той ситуации, которая будет 2-3 ноября“, - отметил Разумков.

Напомним, председатель комитета ВР по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Данил Гетманцев заявил, что Министерство финансов подало в Верховную Раду проект государственного бюджета “отвратительного качества“, который “надо спасать“.

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Теги: Разумков, проект бюджета, Верховная Рада
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