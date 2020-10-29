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Ослабление карантина "оживило" кредитование в Украине - Опрос НБУ

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Банки сохраняют позитивные ожидания на будущее.
Ослабление карантина "оживило" кредитование в Украине - Опрос НБУ
Ослабление карантина "оживило" кредитование в Украине - Опрос НБУ
depositphotos.com

В III квартале 2020 года в Украине оправдались положительные ожидания банков относительно возобновления кредитования. Об этом свидетельствуют результаты опроса кредитных менеджеров 24 украинских банков, проведенного НБУ с 17 сентября по 8 октября.

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“Рос спрос на кредиты со стороны как населения, так и бизнеса. Этому, в частности, способствовало снижение ставок по кредитам. В общем банки сохраняют позитивные ожидания на будущее, хотя и оценивают валютный риск рекордно высоким“, - отметили в Нацбанке.

При этом в НБУ подчеркнули, что со смягчением карантинных мероприятий в III квартале в Украине возобновилось кредитование.

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“В июле-сентябре вырос спрос предприятий, преимущественно малых и средних, на краткосрочные кредиты и на гривневые займы. Стимулировали спрос реструктуризация долгов, потребность в оборотном капитале и инвестициях. Также повышению спроса на кредиты способствовало снижение стоимости займов: 74% опрошенных банков отметили существенное смягчение ценовых условий по одобренным заявкам - процентные ставки снижались“, - говорится в сообщении.

Напомним, в сентябре в НБУ заявили, что на фоне снижения девальвационных ожиданий и низкой инфляции украинские банки еще имеют запас для снижения гривневых ставок по срочным депозитам.

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Теги: НБУ, кредитование, карантин
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