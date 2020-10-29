"Громко сказано": экс-руководитель Одесской таможни - о своем увольнении

По словам Пудрика, он остается работать на должности замглавы.

Отстраненный от должности исполняющего обязанности руководителя Одесской таможни Денис Пудрик остается на таможне на должности заместителя руководителя. Об этом он заявил в интервью РБК-Украина.

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“Уволили - это очень громко сказано. Просто приказ о возложении обязанностей утратил силу. На следующий день еще по шестерым вышел аналогичный приказ, но написали почему-то только обо мне“, - сказал Пудрик.

В целом же, по его словам, решение удивило, особенно учитывая показатели работы Одесской таможни.

“Августовский показатель администрированных таможенных поступлений составил 3,7 млрд грн, превысив на 1,1 млрд грн поступления августа прошлого года. Этот показатель стал наибольшим месячным показателем и процентом выполнения в 2020 году“, - отметил чиновник.

В сентябре нами тоже было обеспечено выполнение планового показателя более чем на 3,8 млрд грн таможенных платежей. Суммарно за III квартал текущего года мы превысили поступления предыдущего квартала на 2,5 млрд грн.

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“Многочисленные селекторные совещания, мониторинг, контроль и проверки ничего не выявили. Такое придирчивое отношение к Одесской таможне со стороны центрального аппарата мне до сих пор непонятно“, - резюмировал Пудрик.

Напомним, на прошлой неделе Государственная таможенная служба уволила и.о. начальника Одесской таможни Дениса Пудрика из-за отрицательных результатов работы таможни в течение 2 месяцев.