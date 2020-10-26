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Китай вводит санкции против американских компаний: Подробности

Комментариев: 4
Госдеп США одобрил потенциальную продажу Тайваню трех систем вооружений.
Китай вводит санкции против американских компаний
Китай вводит санкции против американских компаний
depositphotos.com

Китай наложит санкции на Lockheed Martin, Boeing Defense, Raytheon и другие американские компании, которые причастны к продажам Вашингтоном оружия Тайваню. Об этом заявил представитель министерства иностранных дел КНР, сообщает РБК--Украина.

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По словам дипломата, Китай действует для защиты своих национальных интересов, но не уточнил, какую форму примут санкции.

Государственный департамент США одобрил потенциальную продажу Тайваню трех систем вооружений, включая датчики, ракеты и артиллерию, общей стоимостью 1,8 млрд долларов, заявил Пентагон на прошлой неделе.

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Пекин считает Тайвань своенравной провинцией, которую он намерен взять под контроль, при необходимости силой.

Напомним, кандидат в президенты США от Демократической партии Джозеф Байден заявил, что главной угрозой для Соединенных Штатов является Россия.

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Теги: Китай, санкции, Тайвань, оружие
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Комментариев (4)
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гость  (аноним)  27.10.2020, 11:23
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гость
У кого-то здесь вместо головы леденец.
гость  (аноним)  27.10.2020, 10:11
Оценка:  0
гость
Та не, по результатам зеклованного референдума лучше косячок медицинского канабиса пакну!
гость  (аноним)  26.10.2020, 16:45
Оценка:  -2
гость
Украина не может позволить себе таких шалостей: ее удел покупать в кредит устаревшую американскую и британскую военную технику без боекомплекта...
Путин-Xyйло    26.10.2020, 17:41
Оценка:  +24
Путин-Xyйло
Возьми себе леденец
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