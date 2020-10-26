Китай вводит санкции против американских компаний: Подробности

Госдеп США одобрил потенциальную продажу Тайваню трех систем вооружений.

Китай наложит санкции на Lockheed Martin, Boeing Defense, Raytheon и другие американские компании, которые причастны к продажам Вашингтоном оружия Тайваню. Об этом заявил представитель министерства иностранных дел КНР, сообщает РБК--Украина.

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По словам дипломата, Китай действует для защиты своих национальных интересов, но не уточнил, какую форму примут санкции.

Государственный департамент США одобрил потенциальную продажу Тайваню трех систем вооружений, включая датчики, ракеты и артиллерию, общей стоимостью 1,8 млрд долларов, заявил Пентагон на прошлой неделе.

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Пекин считает Тайвань своенравной провинцией, которую он намерен взять под контроль, при необходимости силой.

Напомним, кандидат в президенты США от Демократической партии Джозеф Байден заявил, что главной угрозой для Соединенных Штатов является Россия.