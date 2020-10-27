Нацбанк установил официальный курс валют на 27 октября.

Национальный банк Украины установил официальный курс доллара по отношению к гривне на 27 октября на отметке в 28,33 грн. Таким образом американская валюта выросла в цене на 4 копейки. Об этом сказано на сайте НБУ.

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Евро при этом установлен на отметке 33,49 грн. Это на 5 копеек меньше, чем в предыдущий банковский день.

Курс НБУ на 27 октября:

100 долларов США - 2833 грн (+4 коп.)

100 евро - 3349 грн (-5 коп.)

Справка : Нацбанк ежедневно публикует справочное значение курса гривны к доллару. По официальному курсу Нацбанка население покупать валюту не может.

Курс валют на 27.10.2020: доллар вновь дорожает НБУ

Курс валют на 27.10.2020: доллар вновь дорожает НБУ

Курс в банках

Доллар:

Покупка – 28,25 грн/$

Продажа – 28,45 грн/$

Евро:

Покупка – 33,23 грн/€

Продажа – 33,65 грн/€

Курс валют на 27.10.2020: доллар вновь дорожает Скриншот

Курс валют на 27.10.2020: доллар вновь дорожает Скриншот

Курс на межбанке

Доллар:

Покупка – 28,34 грн/$

Продажа – 28,35 грн/$

Евро:

Покупка – 33,47 грн/€

Продажа – 33,49 грн/€

Курс валют на 27.10.2020: доллар вновь дорожает Скриншот

Курс в обменниках

Доллар:

Покупка – 28,38 грн/$

Продажа – 28,42 грн/$

Евро:

Покупка – 33,40 грн/€

Продажа – 33,46 грн/€

Курс валют на 27.10.2020: доллар вновь дорожает Скриншот

Курс валют на 27.10.2020: доллар вновь дорожает Скриншот

Курс на черном рынке

Доллар:

Покупка – 28,23 грн/$

Продажа – 28,45 грн/$

Евро:

Покупка – 33,18 грн/€

Продажа – 33,66 грн/€

Курс валют на 27.10.2020: доллар вновь дорожает Скриншот

Напомним, что в проекте госбюджета Украины на 2021 год обменный курс заложен на уровне 29,1 грн/долл.