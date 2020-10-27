Курс валют на 27.10.2020: доллар вновь дорожает
Национальный банк Украины установил официальный курс доллара по отношению к гривне на 27 октября на отметке в 28,33 грн. Таким образом американская валюта выросла в цене на 4 копейки. Об этом сказано на сайте НБУ.
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Евро при этом установлен на отметке 33,49 грн. Это на 5 копеек меньше, чем в предыдущий банковский день.
Курс НБУ на 27 октября:
- 100 долларов США - 2833 грн (+4 коп.)
- 100 евро - 3349 грн (-5 коп.)
Справка: Нацбанк ежедневно публикует справочное значение курса гривны к доллару. По официальному курсу Нацбанка население покупать валюту не может.
Курс в банках
Доллар:
- Покупка – 28,25 грн/$
- Продажа – 28,45 грн/$
Евро:
- Покупка – 33,23 грн/€
- Продажа – 33,65 грн/€
Курс на межбанке
Доллар:
- Покупка – 28,34 грн/$
- Продажа – 28,35 грн/$
Евро:
- Покупка – 33,47 грн/€
- Продажа – 33,49 грн/€
Курс в обменниках
Доллар:
- Покупка – 28,38 грн/$
- Продажа – 28,42 грн/$
Евро:
- Покупка – 33,40 грн/€
- Продажа – 33,46 грн/€
Курс на черном рынке
Доллар:
- Покупка – 28,23 грн/$
- Продажа – 28,45 грн/$
Евро:
- Покупка – 33,18 грн/€
- Продажа – 33,66 грн/€
Напомним, что в проекте госбюджета Украины на 2021 год обменный курс заложен на уровне 29,1 грн/долл.
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