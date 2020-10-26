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Премии членов Совета НБУ в карантин не уменьшились - СМИ

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Закон распространили на служебных и должностных лиц Нацбанка. Однако члены Совета НБУ не являются ни теми, ни другими.
Премии членов Совета НБУ в карантин не уменьшились - СМИ
Премии членов Совета НБУ в карантин не уменьшились - СМИ
НБУ

Закон, согласно которому размер зарплат и других выплат госслужащих и должностных лиц госкомпаний на время карантина ограничивался 10 минимальными зарплатами, не распространялся на членов Совета Национального банка Украины. Об этом говорится в материале Экономической правды.

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Отмечается, что информацию о решении Правления НБУ не ограничивать размер денежных вознаграждений членам Совета Нацбанка подтвердил член Совета регулятора Виктор Козюк.

По его словам, статья закона предусматривала перечень должностей и лиц, на кого распространяются ограничения.

Формальных оговорок, что она распространяется на членов Совета НБУ, там действительно не было. Никто не знает, в чем причина этого.

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“Согласно закону, парламент ввел ограничение по размеру выплат госслужащим на время карантина в сумме, которая не должна превышать 10 минимальных зарплат, установленных по состоянию на 1 января 2020 года (то есть 47230 грн в месяц). Его распространили на служебных и должностных лиц Нацбанка. Однако члены Совета НБУ не являются ни теми, ни другими“, - говорится в материале.

“У правления не было законодательных оснований интерпретировать положения так, чтобы ограничить размер выплат членам Совета“.

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“В Национальном банке отказались озвучить размер вознаграждений членам Совета НБУ в 2020 году. Согласно финансовой отчетности НБУ за 2019 год, ежемесячно член Совета Нацбанка получал около 133 тысяч гривен. Если предположить, что в этом году размер вознаграждений не менялся, то члены Совета Нацбанка ежемесячно зарабатывали почти втрое больше, чем чиновники в других органах власти или государственных компаниях“, - отмечает издание.

Напомним, на прошлой неделе в Национальном банке Украины произошла частичная смена вертикалей подчинения и распределения отдельных структурных подразделений.

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Теги: НБУ, зарплаты, госслужащие
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Комментариев (1)
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vicinq    26.10.2020, 22:18
Оценка:  +22
vicinq
Какие-то члены не пришей к пи..де рукав влияют на стабильную работу НБУ мешают и вмешиваются явно на свою личную корысть за счет налогоплательщиков такие огромные гонорары ни за что получают КЛОПЫ ВАНЮЧИЕ присосались ... Каленым железом выжечь тварей никому не нужный совет...
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