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Цены на нефть на 27.10.2020: топливо коррекционно дорожает

Комментариев: 6
В предыдущие дни "черное золото" теряло в цене до 5%.
Цены на нефть на 27.10.2020: топливо коррекционно дорожает
Цены на нефть на 27.10.2020: топливо коррекционно дорожает
depositphotos.com

Мировые цены на нефть элитных марок во вторник коррекционно растут после обвала на 4-5%. Об этом свидетельствуют данные с торговых площадок.

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Так, по состоянию на 7:38 по Киеву январские фьючерсы на североморскую нефтяную смесь марки Brent дорожали на 0,56% - до 41,04 доллара за баррель. В то же время цена декабрьских фьючерсов на нефть марки WTI поднималась на 0,54% - до 38,77 доллара за баррель.

По мнению аналитиков рынка, подорожание нефти связано с коррекционной динамикой после значительного обвала в предыдущие дни. Оно было вызвано опасениями относительно восстановления спроса из-за новых вспышек коронавируса и планов Ливии по возобновлению добычи.

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Между тем поддержанию цен на нефть способствует информация из США. Так, Национальный центр по слежению за ураганами сообщил, что тропический шторм “Сета“ в Карибском море усилился до урагана. Это может представлять угрозу для нефтяной добычи в Мексиканском заливе.

Напомним, ЕС призвал правительство Турции прекратить все работы по разведке нефти и газа в спорных с Грецией водах Средиземного моря.

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Теги: нефть, баррель, фьючерсы, котировки, топливо
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Комментариев (6)
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гость  (аноним)  27.10.2020, 16:19
Оценка:  -2
гость
15:00 иди нaxyй выблядок
гость  (аноним)  27.10.2020, 15:00
Оценка:  +4
гость
(аноним) 27.10.2020, 10:47 -
путинский бот уже стандартно гадит исключительно в новостях О НЕФТИ.
Похоже в России большие проблемы с бюджетом от низких цен на их основной экспорт и подгорает у них серьезно, что так тупо серут в комментах.
гость  (аноним)  27.10.2020, 10:58
Оценка:  -1
гость
точнише дристати нема чим буде
гость  (аноним)  27.10.2020, 10:57
Оценка:  -3
гость
не про це треба турбуватися, а як що лукаш не стане постачати бензин та солярку, тоди не так продриснешь!
гость  (аноним)  27.10.2020, 10:47
Оценка:  -6
гость
Я вчера на работе обосрался,вернее немного не добежал.дрыснул на бачок, унитаз,стены и пол. Когда уборщица кипишь подняла,пошли разборки,все свалили на жирдяя с соседнего отдела,он по камерам последний заходил в толкан. Аххах
гость  (аноним)  27.10.2020, 10:04
Оценка:  +2
гость
та хватит уже мусолить по опе! все одно +- 40-45 в среднем. в этом электорате нефтетрейдеров нет
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