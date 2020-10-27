Цены на нефть на 27.10.2020: топливо коррекционно дорожает

В предыдущие дни "черное золото" теряло в цене до 5%.

Мировые цены на нефть элитных марок во вторник коррекционно растут после обвала на 4-5%. Об этом свидетельствуют данные с торговых площадок.

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Так, по состоянию на 7:38 по Киеву январские фьючерсы на североморскую нефтяную смесь марки Brent дорожали на 0,56% - до 41,04 доллара за баррель. В то же время цена декабрьских фьючерсов на нефть марки WTI поднималась на 0,54% - до 38,77 доллара за баррель.

По мнению аналитиков рынка, подорожание нефти связано с коррекционной динамикой после значительного обвала в предыдущие дни. Оно было вызвано опасениями относительно восстановления спроса из-за новых вспышек коронавируса и планов Ливии по возобновлению добычи.

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Между тем поддержанию цен на нефть способствует информация из США. Так, Национальный центр по слежению за ураганами сообщил, что тропический шторм “Сета“ в Карибском море усилился до урагана. Это может представлять угрозу для нефтяной добычи в Мексиканском заливе.

Напомним, ЕС призвал правительство Турции прекратить все работы по разведке нефти и газа в спорных с Грецией водах Средиземного моря.