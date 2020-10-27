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Работодатели и сотрудники не хотят отказываться от "удаленки" - Исследование

Комментариев: 2
Наибольший вызов при переходе к гибкому графику работы связан с поддержанием сплоченности команды.
Работодатели и сотрудники не хотят отказываться от "удаленки" - Исследование
Работодатели и сотрудники не хотят отказываться от "удаленки" - Исследование
depositphotos.com

Руководители и работники компаний не хотят возвращаться к прежним способам ведения бизнеса после окончания пандемии. Однако из-за отказа от работы в офисе с 9 до 18 много команд чувствуют себя менее сплоченными. Об этом свидетельствуют результаты исследования, проведенного компанией Microsoft совместно с KRC Research, Boston Consulting Group и доктором Майклом Парком из Wharton School, сообщает Экономическая правда.

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Опрос провели среди 9000 сотрудников и руководителей бизнеса в 15 странах Европы, чтобы узнать их опыт удаленной работы и их ожидания на будущее.

Отмечается, что если в прошлом году лишь 15% компаний имели гибкий рабочий график, то сейчас так работают 76%. При этом, 9 из 10 бизнес-лидеров (88%) ожидают более гибкого графика работы в долгосрочной перспективе, а сотрудники хотели бы проводить примерно одну треть (31%) рабочей недели за пределами традиционного офиса.

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“Наибольший вызов, с которым компании сталкиваются при переходе к гибкому графику работы, связан не с технологиями, а с поддержанием сплоченности команды.

В результате индивидуальная производительность работников растет, но мы наблюдаем снижение уровня инноваций и креативности.

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“Это также касается менеджеров и руководителей, которые сталкиваются с проблемой не только обеспечения выполнения основных бизнес-целей в условиях повышенной неопределенности, но и обеспечения сплоченности и вовлеченности своих команд в трудные времена“, - заявила генеральный менеджер отдела кадров в Microsoft EMEA Сара Фишер.

Напомним, что по данным опроса, проведенного Европейской бизнес ассоциацией, 62% директоров украинских компаний рассматривают вариант полной или частичной замены режима работы на удаленный на постоянной основе.

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Теги: удаленная работа, работодатели, сотрудники, исследования
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Комментариев (2)
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гость  (аноним)  27.10.2020, 11:20
Оценка:  0
гость
Двумя руками за собственную удаленку и категорически против удаленки детей,школьников. Случайность? Не думаю..)
гость  (аноним)  27.10.2020, 10:51
Оценка:  +1
гость
офисный планктон который по сути нах не нужен може пиzдовать на удаленку или совсем вымирать. А вот как на удаленке скот и агропродукцию выращивать? Вот тут как в украинском гИмне (или гимнЕ?) - мы все скоро передохнем-така наша до-о-оля...
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