НБУ в декабре снизит учетную ставку - J.P. Morgan

По мнению аналитиков, второй транш МВФ может быть отсрочен на 2021 год.

В декабре Национальный банк Украины снизит учетную ставку на 50 базисных пунктов - до 5,5%. Соответствующий прогноз дали аналитики J.P. Morgan, сообщает Интерфакс-Украина.

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По их мнению, это произойдет из-за низких рисков роста инфляции, связанных со снижением активности в четвертом квартале 2020 года. И если пока центральный банк сохранил учетную ставку на уровне 6%, то "дальнейшее расширение эпидемии коронавируса в Украине может привести к большему смягчению денежно-кредитной политики и снижению курса валюты".

Также в J.P. Morgan называют сроки возобновления сотрудничества Украины с МВФ “неопределенными“ в связи со срывом назначенного на 20 октября обсуждения в парламенте проекта госбюджета-2021, "откатом достижений судебной реформы и конфликтом вокруг руководства НБУ".

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Аналитики банка отмечают, что эти обстоятельства предполагают отсрочку второго транша МВФ по программе stand by на 2021 год, но пока сохраняют прогноз его получения в декабре этого года, рассчитывая на импульс реформам в Украине после выборов в США.

Напомним, на прошлой неделе Правление Национального банка Украины объявило о решении оставить учетную ставку без изменений на уровне 6% годовых.