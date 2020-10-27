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Госбюджет Украины за 9 месяцев сведен с дефицитом в 82 млрд грн

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Доходы государственной казны в январе - сентябре 2020 года составили 765,1 млрд грн.
Госбюджет Украины за 9 месяцев сведен с дефицитом в 82 млрд грн
Госбюджет Украины за 9 месяцев сведен с дефицитом в 82 млрд грн
depositphotos.com

За 9 месяцев 2020 года (январь - сентябрь) государственный бюджет Украины сведен с дефицитом 81,725 млрд грн. При этом дефицит общего фонда составил 93,59 млрд грн. Об этом свидетельствуют данные, опубликованные Государственной казначейской службой.

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Согласно информации ведомства, в январе - сентябре 2020 года заимствования Украины составили 412,7 млрд грн при запланированных 646,93 млрд грн. При этом погашения за этот период составили 330,6 млрд грн при запланированных 355 млрд грн.

Совокупно доходы госбюджета за указанный период составили 765,1 млрд грн, в том числе по общему фонду - 655,4 млрд грн при плане в 665,4 млрд грн. В то же время расходы составили 843,253 млрд грн, по общему фонду - 750,65 млрд грн при запланированных 843,65 млрд грн.

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Напомним, ранее в Государственной казначейской службе сообщили, что госбюджет Украины за январь-август 2020 года был выполнен с дефицитом в размере 41,186 млрд грн. До этого министр финансов Сергей Марченко спрогнозировал, что дефицит в госбюджете на 2020 год за сентябрь сократится на 5 млрд грн - приблизительно до 13 млрд грн.

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Теги: Дефицит бюджета, Госказначейство, бюджетные средства
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Комментариев (2)
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SAId    27.10.2020, 15:28
Оценка:  +22
SAId
нда проблемма...срочно оптимизировать соцвыплати домодернезировать медицыну педагогику (и так зажрались) поднять пенсионный возраст до 100 лет(представляете они умудряются до 60 доживать) да и газ какойто не рыночный до десятки зза куб и это срочно отопительный сезон(отстрелочный) открыт!!
SAId    27.10.2020, 15:29
Оценка:  +22
SAId
смешно аж плакать хочецца...
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