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В Укрспирте похвастались доходами за три квартала 2020 года

Комментариев: 2
Госпредприятие уплатило более 424 млн грн налогов.
В Укрспирте похвастались доходами за три квартала 2020 года
В Укрспирте похвастались доходами за три квартала 2020 года
Укрспирт/Facebook

За январь - сентябрь 2020 года чистая прибыль ГП "Укрспирт" составила 28,1 млн грн. Это на 63,4% больше, чем за аналогичный период 2019 года (17,2 млн грн). Об этом на своей странице в Facebook сообщил и. о. директора предприятия Сергей Блескун.

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По его словам, за три квартала 2020 года заводами ГП было произведено 4,7 млн декалитров спирта (рост на 19,56%). При этом предприятие уплатило 424,2 млн грн налогов (рост на 31,2%).

В Укрспирте похвастались доходами за три квартала 2020 года
В Укрспирте похвастались доходами за три квартала 2020 года
facebook.com/sergey.bleskun

"Наибольший рост по сравнению с прошлогодним показателем наблюдается в уплате госдивидендов (+36,7 млн грн), НДС (+26 млн грн) и акциза (+18,38 млн грн)", - уточнил Блескун.

Мы имеем прекрасную тенденцию vs 2019, но темп в третьем квартале уменьшился.

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"На это повлияли такие объективные факторы как демонополизация (с 1 июля покупатели могут покупать спирт у других государственных заводов-производителей) и драматический рост цен на сырье - кукурузу и пшеницу. Это привело к ухудшению рентабельности в третьем квартале", - написал глава Укрспирта.

Напомним, ранее и. о. директора ГП "Укрспирт" Сергей Блескун сообщил, что предварительная стоимость 41 завода предприятия составляет около 2-2,5 млрд грн.

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Теги: Укрспирт, госпредприятия, доходность
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Комментариев (2)
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гость  (аноним)  27.10.2020, 13:33
Оценка:  -1
гость
Как только ЗЭЛЭНОМОЙШИ пришли разрывать Украину бухаю кажный день.
гость  (аноним)  27.10.2020, 12:41
Оценка:  0
гость
найбильший прибуток вид розпродажу активив укрспирту та легализации продаж алкоголю с цих предприемств...
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