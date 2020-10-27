Госпредприятие уплатило более 424 млн грн налогов.

В Укрспирте похвастались доходами за три квартала 2020 года Укрспирт/Facebook

За январь - сентябрь 2020 года чистая прибыль ГП "Укрспирт" составила 28,1 млн грн. Это на 63,4% больше, чем за аналогичный период 2019 года (17,2 млн грн). Об этом на своей странице в Facebook сообщил и. о. директора предприятия Сергей Блескун.

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По его словам, за три квартала 2020 года заводами ГП было произведено 4,7 млн декалитров спирта (рост на 19,56%). При этом предприятие уплатило 424,2 млн грн налогов (рост на 31,2%).

В Укрспирте похвастались доходами за три квартала 2020 года facebook.com/sergey.bleskun

"Наибольший рост по сравнению с прошлогодним показателем наблюдается в уплате госдивидендов (+36,7 млн грн), НДС (+26 млн грн) и акциза (+18,38 млн грн)", - уточнил Блескун.

Мы имеем прекрасную тенденцию vs 2019, но темп в третьем квартале уменьшился.

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"На это повлияли такие объективные факторы как демонополизация (с 1 июля покупатели могут покупать спирт у других государственных заводов-производителей) и драматический рост цен на сырье - кукурузу и пшеницу. Это привело к ухудшению рентабельности в третьем квартале", - написал глава Укрспирта.

Напомним, ранее и. о. директора ГП "Укрспирт" Сергей Блескун сообщил, что предварительная стоимость 41 завода предприятия составляет около 2-2,5 млрд грн.