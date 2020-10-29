На прошлой неделе Нацбанк не проводил интервенций на валютном рынке.

Что будет с курсом гривны до конца октября: Прогноз depositphotos.com

На текущей неделе необходимость платить ежемесячные налоги в Украине будет стимулировать продажу валюты. Это окажет дополнительную поддержку курсу гривны к доллару. Об этом в комментарии РБК-Украина сказал старший финансовый аналитик группы ICU Тарас Котович.

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"Текущая неделя пройдет под знаком налоговых платежей и может получить еще большее предложение валюты от экспортеров. Поэтому сбалансировать избыток предложения может только уменьшение продажи валюты теми, кто будет получать возмещение НДС", - сказал эксперт.

По словам Котовича, после пяти недель интервенций по продаже валюты на прошлой неделе НБУ не участвовал в торгах на валютном рынке.

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"Нацбанк не проводил интервенций по продаже валюты или ее покупке, позволяя рынку балансироваться самостоятельно. В четверг гривна даже несколько укрепилась, но уже к концу недели вернулась на привычный уровень, приближенный к 28,3 грн/доллар", - добавил аналитик.

Напомним, что в проекте госбюджета Украины на 2021 год обменный курс заложен на уровне 29,1 грн/долл.