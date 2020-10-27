Где украинцы чаще всего покупают продукты: Опрос

Украинцы практически перестали приобретать продукты у уличных торговцев.

Большинство украинцев предпочитают покупать продукты питания в супермаркетах. Об этом свидетельствуют данные опроса компании Research & Branding Group.

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Так, согласно исследованию, в супермаркетах продукты покупают 57% граждан. При этом 46% делают такие покупки на рынках, еще 41% - в небольших магазинах “у дома“.

Согласно данным опроса, значительно реже такие покупки совершаются на оптовых продуктовых базах (8%), на раскладках и в киосках (3%) или в любых других видах торговых точек. Также достаточно редко украинцы потребляют продукты, произведенные в собственном хозяйстве (5%).

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“С 2016 года заметно выросла доля украинцев, которые покупают продукты в супермаркетах (с 43% до 57%) и в небольших магазинах “у дома“ (с 37% до 41%). Вместе с тем они реже стали потреблять продукты собственного производства (соответственно, 5% в 2020 г. против 18% в 2016 г.), а также покупать их у уличных торговцев (1% в 2020 г. против 4% в 2016 г.)“, - отмечают авторы исследования.

Напомним, по данным Государственной службы статистики в Украине с января по сентябрь 2020 года из продуктов питания больше всего подешевели лук (-36,3%) и картофель (-32,7%), а больше всего подорожали яблоки (+36,9%) и гречка (+32,6%).