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Где украинцы чаще всего покупают продукты: Опрос

Комментариев: 3
Украинцы практически перестали приобретать продукты у уличных торговцев.
Где украинцы чаще всего покупают продукты: Опрос
Где украинцы чаще всего покупают продукты: Опрос
depositphotos.com

Большинство украинцев предпочитают покупать продукты питания в супермаркетах. Об этом свидетельствуют данные опроса компании Research & Branding Group.

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Так, согласно исследованию, в супермаркетах продукты покупают 57% граждан. При этом 46% делают такие покупки на рынках, еще 41% - в небольших магазинах “у дома“.

Согласно данным опроса, значительно реже такие покупки совершаются на оптовых продуктовых базах (8%), на раскладках и в киосках (3%) или в любых других видах торговых точек. Также достаточно редко украинцы потребляют продукты, произведенные в собственном хозяйстве (5%).

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“С 2016 года заметно выросла доля украинцев, которые покупают продукты в супермаркетах (с 43% до 57%) и в небольших магазинах “у дома“ (с 37% до 41%). Вместе с тем они реже стали потреблять продукты собственного производства (соответственно, 5% в 2020 г. против 18% в 2016 г.), а также покупать их у уличных торговцев (1% в 2020 г. против 4% в 2016 г.)“, - отмечают авторы исследования.

Напомним, по данным Государственной службы статистики в Украине с января по сентябрь 2020 года из продуктов питания больше всего подешевели лук (-36,3%) и картофель (-32,7%), а больше всего подорожали яблоки (+36,9%) и гречка (+32,6%).

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Теги: продукты, покупки, рынки, супермаркеты, магазины
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Комментариев (3)
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zadneprohodchik    28.10.2020, 08:53
Оценка:  -2
zadneprohodchik
эти рынки помоему только больше становятся
Ribikip    28.10.2020, 00:38
Оценка:  -22
Ribikip
От еды в супермаркетах скоро вымрут, химией шпигуют.
гость  (аноним)  27.10.2020, 15:01
Оценка:  +1
гость
Где дешевле там и покупаем!
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