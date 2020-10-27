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COVID-фонд уже израсходован более чем наполовину - Минфин

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На закупку аппаратов искусственной вентиляции легких потрачено 21 млн грн.
COVID-фонд уже израсходован более чем наполовину - Минфин
COVID-фонд уже израсходован более чем наполовину - Минфин
Державне агентство резерву України

По состоянию на 23 октября 2020 года из Фонда борьбы с COVID-19 в Украине потрачено 34,1 млрд грн из 66 млрд грн. Это составляет 52% от общей суммы. Об этом сообщается на сайте Министерства финансов.

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В Минфине уточнили, что из израсходованных средств на сферу здравоохранения было использовано 5,8 млрд грн из предусмотренных 16,3 млрд грн, или 35%.

“В частности, на закупку аппаратов искусственной вентиляции легких потрачено 21 млн грн (выделено 100 млн грн); на обеспечение лабораторий Минздрава и закупку средств индивидуальной защиты для медицинских работников потрачено 624 млн грн из предусмотренных 2,9 млрд грн“, - говорится в сообщении.

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Также отмечается, что на субвенцию местным бюджетам для обеспечения больниц кислородом направлено 571 млн грн. Также на повышение надбавок и доплат медицинским работникам потрачено 2,7 млрд грн из предусмотренных 6 млрд грн. Средства, выделенные на приобретение оборудования для приемных отделений опорных больниц пока не использовались.

В сфере социальной защиты использовано 9,3 млрд грн (89%) из предусмотренных 10,4 млрд грн. На обеспечение правопорядка использовано 2,4 млрд грн с 2,7 млрд грн (91%).

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“На строительство и ремонт дорог использовано 16,3 млрд грн (47%) из выделенных 35 млрд грн. На государственную поддержку сферы культуры, туризма и креативных индустрий предусмотрено 1 млрд грн, из которых пока использовано только 6 млн грн“, - сообщили в ведомстве.

Напомним, на прошлой неделе заместитель главы офиса президента Юлия Ковалив сообщила, что украинские власти располагают средствами для финансирования борьбы с эпидемией COVID-19.

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Теги: Минфин, COVID-19, бюджетные средства
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Комментариев (4)
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гость  (аноним)  27.10.2020, 17:15
Оценка:  +1
гость
Так до конца года осталось все два месяца
SAId    27.10.2020, 17:04
Оценка:  +24
SAId
если остаются деньги почему увольняются медики не получая За свою опасную длЯ себя и семьи работу достойную зарплату почему нехватка медикаментов и люди умирают не от болезни а от нехватки пенсии зароботка почему родственникам каждій день віносят простінь заказов?--потому что законодательная власть
SAId    27.10.2020, 17:05
Оценка:  +24
SAId
состоит из преступников--если законі не работают а люди умирают живя в нищите при жирующей власти то власть в руках бандитов! за которую любители телевизора голосуют..
МаксимУм    27.10.2020, 16:53
Оценка:  +22
МаксимУм
Они не освоят 30 миллиардов за 60 дней...
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