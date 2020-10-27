На закупку аппаратов искусственной вентиляции легких потрачено 21 млн грн.

COVID-фонд уже израсходован более чем наполовину - Минфин Державне агентство резерву України

По состоянию на 23 октября 2020 года из Фонда борьбы с COVID-19 в Украине потрачено 34,1 млрд грн из 66 млрд грн. Это составляет 52% от общей суммы. Об этом сообщается на сайте Министерства финансов.

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В Минфине уточнили, что из израсходованных средств на сферу здравоохранения было использовано 5,8 млрд грн из предусмотренных 16,3 млрд грн, или 35%.

“В частности, на закупку аппаратов искусственной вентиляции легких потрачено 21 млн грн (выделено 100 млн грн); на обеспечение лабораторий Минздрава и закупку средств индивидуальной защиты для медицинских работников потрачено 624 млн грн из предусмотренных 2,9 млрд грн“, - говорится в сообщении.

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Также отмечается, что на субвенцию местным бюджетам для обеспечения больниц кислородом направлено 571 млн грн. Также на повышение надбавок и доплат медицинским работникам потрачено 2,7 млрд грн из предусмотренных 6 млрд грн. Средства, выделенные на приобретение оборудования для приемных отделений опорных больниц пока не использовались.

В сфере социальной защиты использовано 9,3 млрд грн (89%) из предусмотренных 10,4 млрд грн. На обеспечение правопорядка использовано 2,4 млрд грн с 2,7 млрд грн (91%).

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“На строительство и ремонт дорог использовано 16,3 млрд грн (47%) из выделенных 35 млрд грн. На государственную поддержку сферы культуры, туризма и креативных индустрий предусмотрено 1 млрд грн, из которых пока использовано только 6 млн грн“, - сообщили в ведомстве.

Напомним, на прошлой неделе заместитель главы офиса президента Юлия Ковалив сообщила, что украинские власти располагают средствами для финансирования борьбы с эпидемией COVID-19.