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Курс валют на 28.10.2020: гривна продолжает терять в цене

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Нацбанк установил официальный курс валют на 28 октября.
Нацбанк установил официальный курс валют на 28 октября
Нацбанк установил официальный курс валют на 28 октября
depositphotos.com

Национальный банк Украины установил официальный курс доллара по отношению к гривне на 28 октября на отметке в 28,36 грн. Таким образом американская валюта выросла в цене на 3 копейки. Об этом сказано на сайте НБУ.

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Евро при этом установлен на отметке 33,55 грн. Это на 6 копеек больше, чем в предыдущий банковский день.

Курс НБУ на 28 октября:

  • 100 долларов США - 2836 грн (+3 коп.)
  • 100 евро - 3355 грн (+6 коп.)

Справка: Нацбанк ежедневно публикует справочное значение курса гривны к доллару. По официальному курсу Нацбанка население покупать валюту не может.

Курс валют на 28.10.2020: гривна продолжает терять в цене
Курс валют на 28.10.2020: гривна продолжает терять в цене
НБУ

Курс валют на 28.10.2020: гривна продолжает терять в цене
Курс валют на 28.10.2020: гривна продолжает терять в цене
НБУ

Курс в банках

Доллар:

  • Покупка – 28,28 грн/$
  • Продажа – 28,45 грн/$

Евро:

  • Покупка – 33,25 грн/€
  • Продажа – 33,61 грн/€

Курс валют на 28.10.2020: гривна продолжает терять в цене
Курс валют на 28.10.2020: гривна продолжает терять в цене
Скриншот

Курс валют на 28.10.2020: гривна продолжает терять в цене
Курс валют на 28.10.2020: гривна продолжает терять в цене
Скриншот

Курс на межбанке

Доллар:

  • Покупка – 28,36 грн/$
  • Продажа – 28,38 грн/$

Евро:

  • Покупка – 33,54 грн/€
  • Продажа – 33,55 грн/€

Курс валют на 28.10.2020: гривна продолжает терять в цене
Курс валют на 28.10.2020: гривна продолжает терять в цене
Скриншот

Курс в обменниках

Доллар:

  • Покупка – 28,40 грн/$
  • Продажа – 28,44 грн/$

Евро:

  • Покупка – 33,42 грн/€
  • Продажа – 33,48 грн/€

Курс валют на 28.10.2020: гривна продолжает терять в цене
Курс валют на 28.10.2020: гривна продолжает терять в цене
Скриншот

Курс валют на 28.10.2020: гривна продолжает терять в цене
Курс валют на 28.10.2020: гривна продолжает терять в цене
Скриншот

Курс на черном рынке

Доллар:

  • Покупка – 28,26 грн/$
  • Продажа – 28,46 грн/$

Евро:

  • Покупка – 33,19 грн/€
  • Продажа – 33,66 грн/€

Курс валют на 28.10.2020: гривна продолжает терять в цене
Курс валют на 28.10.2020: гривна продолжает терять в цене
Скриншот

Напомним, что в проекте госбюджета Украины на 2021 год обменный курс заложен на уровне 29,1 грн/долл.

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Теги: курс валют, доллар, евро, гривна, НБУ
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