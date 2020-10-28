Курс валют на 28.10.2020: гривна продолжает терять в цене
Национальный банк Украины установил официальный курс доллара по отношению к гривне на 28 октября на отметке в 28,36 грн. Таким образом американская валюта выросла в цене на 3 копейки. Об этом сказано на сайте НБУ.
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Евро при этом установлен на отметке 33,55 грн. Это на 6 копеек больше, чем в предыдущий банковский день.
Курс НБУ на 28 октября:
- 100 долларов США - 2836 грн (+3 коп.)
- 100 евро - 3355 грн (+6 коп.)
Справка: Нацбанк ежедневно публикует справочное значение курса гривны к доллару. По официальному курсу Нацбанка население покупать валюту не может.
Курс в банках
Доллар:
- Покупка – 28,28 грн/$
- Продажа – 28,45 грн/$
Евро:
- Покупка – 33,25 грн/€
- Продажа – 33,61 грн/€
Курс на межбанке
Доллар:
- Покупка – 28,36 грн/$
- Продажа – 28,38 грн/$
Евро:
- Покупка – 33,54 грн/€
- Продажа – 33,55 грн/€
Курс в обменниках
Доллар:
- Покупка – 28,40 грн/$
- Продажа – 28,44 грн/$
Евро:
- Покупка – 33,42 грн/€
- Продажа – 33,48 грн/€
Курс на черном рынке
Доллар:
- Покупка – 28,26 грн/$
- Продажа – 28,46 грн/$
Евро:
- Покупка – 33,19 грн/€
- Продажа – 33,66 грн/€
Напомним, что в проекте госбюджета Украины на 2021 год обменный курс заложен на уровне 29,1 грн/долл.
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