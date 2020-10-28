Нацбанк установил официальный курс валют на 28 октября.

Национальный банк Украины установил официальный курс доллара по отношению к гривне на 28 октября на отметке в 28,36 грн. Таким образом американская валюта выросла в цене на 3 копейки. Об этом сказано на сайте НБУ.

Читай также: Что будет с курсом гривны до конца октября: Прогноз

Евро при этом установлен на отметке 33,55 грн. Это на 6 копеек больше, чем в предыдущий банковский день.

Курс НБУ на 28 октября:

100 долларов США - 2836 грн (+3 коп.)

100 евро - 3355 грн (+6 коп.)

Справка : Нацбанк ежедневно публикует справочное значение курса гривны к доллару. По официальному курсу Нацбанка население покупать валюту не может.

Курс валют на 28.10.2020: гривна продолжает терять в цене НБУ

Курс валют на 28.10.2020: гривна продолжает терять в цене НБУ

Курс в банках

Доллар:

Покупка – 28,28 грн/$

Продажа – 28,45 грн/$

Евро:

Покупка – 33,25 грн/€

Продажа – 33,61 грн/€

Курс валют на 28.10.2020: гривна продолжает терять в цене Скриншот

Курс валют на 28.10.2020: гривна продолжает терять в цене Скриншот

Курс на межбанке

Доллар:

Покупка – 28,36 грн/$

Продажа – 28,38 грн/$

Евро:

Покупка – 33,54 грн/€

Продажа – 33,55 грн/€

Курс валют на 28.10.2020: гривна продолжает терять в цене Скриншот

Курс в обменниках

Доллар:

Покупка – 28,40 грн/$

Продажа – 28,44 грн/$

Евро:

Покупка – 33,42 грн/€

Продажа – 33,48 грн/€

Курс валют на 28.10.2020: гривна продолжает терять в цене Скриншот

Курс валют на 28.10.2020: гривна продолжает терять в цене Скриншот

Курс на черном рынке

Доллар:

Покупка – 28,26 грн/$

Продажа – 28,46 грн/$

Евро:

Покупка – 33,19 грн/€

Продажа – 33,66 грн/€

Курс валют на 28.10.2020: гривна продолжает терять в цене Скриншот

Напомним, что в проекте госбюджета Украины на 2021 год обменный курс заложен на уровне 29,1 грн/долл.