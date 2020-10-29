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У МВФ появились новые рекомендации для Украины: Подробности

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В Фонде рекомендуют поднять гарантии по депозитам украинцев.
У МВФ появились новые рекомендации для Украины: Подробности
У МВФ появились новые рекомендации для Украины: Подробности
depositphotos.com

Международный валютный фонд рекомендовал Украине поднять гарантированную сумму возмещения по банковским вкладам физлиц с 200 тыс грн до 300 тыс грн. При этом в Фонде гарантирования вкладов физических лиц считают это недостаточным. Об этом сообщил заместитель директора-распорядителя Фонда Андрей Оленчик, сообщает РБК-Украина.

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“Получили от МВФ совет повысить предельный размер возмещения до 300 тысяч грн“, - сказал он.

В то же время, по словам Оленчика, в условиях Украины повышение предельной суммы возмещения до 300 тысяч гривен мало что меняет.

Этого мало. И мы всегда опирались на цифру, по крайней мере, в 600 тысяч гривен.

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Напомним, на днях президент Украины Владимир Зеленский заявил, что экономика Украины не может функционировать без поддержки Международного валютного фонда. При этом, по словам главы государства, задержка с выплатой очередного транша от МВФ не связана с невыполнением Украиной требований Фонда.

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Теги: МВФ, фонд гарантирования вкладов, депозиты
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