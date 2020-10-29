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Рожкова назвала реальную ставку по ипотеке в Украине

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По словам замглавы НБУ, кредиты на жилье в Украине стали более доступными.
Рожкова назвала реальную ставку по ипотеке в Украине
Рожкова назвала реальную ставку по ипотеке в Украине
Екатерина Рожкова/Facebook

Украинские банки за последний год существенно снизили ставки по кредитам на жилье. Так, средняя ставка по ипотеке опустилась с 20% до 13% годовых. Об этом в интервью Лига заявила первый заместитель главы Национального банка Украины Екатерина Рожкова.

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"Средняя ставка по ипотеке в сентябре опустилась ниже 13% годовых. Да, мы пока не говорим о 10% - в большинстве случаев это скорее номинальные ставки в первый год", - сказала она.

При это она напомнила, что в декабре 2019 года ставки по ипотечным кредитам находились на уровне 15-20% годовых.

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"Ипотека однозначно стала более доступной, хотя и развитие сегмента сдерживают законодательные пробелы", - сообщила Рожкова.

Напомним, Национальный банк Украины сообщил, что условия реструктуризации валютного ипотечного кредита в Украине могут предусматривать прощение части долга и отмены каких-либо штрафов или пени.

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Теги: Рожкова, ипотека, НБУ
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