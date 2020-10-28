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Цены на нефть на 28.10.2020: "черное золото" ощутимо дешевеет

Комментариев: 5
По данным API, запасы топлива в США за неделю выросли на 4,6 млн баррелей.
Цены на нефть на 28.10.2020: "черное золото" ощутимо дешевеет
Цены на нефть на 28.10.2020: "черное золото" ощутимо дешевеет
depositphotos.com

Мировые цены на нефть элитных марок в среду значительно опускаются. Об этом свидетельствуют данные с торговых площадок.

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Так, по состоянию на 7:52 по Киеву январские фьючерсы на североморскую нефтяную смесь марки Brent дешевели на 1,78% - до 40,87 доллара за баррель. В то же время цена декабрьских фьючерсов на нефть марки WTI опускалась на 2,15% - до 38,72 доллара за баррель.

По данным Американского института нефти, запасы "черного золота" в США за неделю выросли на 4,6 миллиона баррелей. Аналитики отмечают, что более сильный по сравнению с ожиданиями рост спровоцировал новую распродажу, в то время как опасения по поводу перебоев поставок из-за урагана “Сета“ у побережья Мексики ослабли.

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Тем временем инвесторы продолжают следить за ситуацией вокруг пандемии коронавируса, которая представляет угрозу восстановлению мировой экономики. Рынки опасаются, что вторая волна пандемии может привести к новым карантинным мерам. В свою очередь это может отразиться на нефтяном спросе.

Напомним, ЕС призвал правительство Турции прекратить все работы по разведке нефти и газа в спорных с Грецией водах Средиземного моря.

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Теги: нефть, баррель, фьючерсы, котировки, энергоресурсы
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Комментариев (5)
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гость  (аноним)  28.10.2020, 23:06
Оценка:  +1
гость
путинский бот обосрался?
и за эту конченую говень Россия платит??????
просто конченые
гость  (аноним)  28.10.2020, 23:04
Оценка:  -3
гость
21:55 иди нaxyй тупорогий бот
гость  (аноним)  28.10.2020, 21:55
Оценка:  +3
гость
Ниже тупой путинский серун забивает своим дебилизмом
новости о нефти - на России теперь большие проблемы с бюджетом из-за низкиз цен на углеводороды и жестко пердаки горят.
гость  (аноним)  28.10.2020, 11:12
Оценка:  -4
гость
И картина маслом обрыганный чел со стояком стоит в лужице дерьма и вокруг все в мелкой дрысне. Пока телка была в axye я быро свинтил. Ржал полночи над этой ситуевиной)) звонил утром тёлке, трубку не берет чето. Ну и xyй с ней,тзато есть чё вспомнить)))
гость  (аноним)  28.10.2020, 11:09
Оценка:  -4
гость
Склеил телку вчера,приехали к ней давай шпилиться.а мутило пиздa.короче блеванул ей на спину и побежал в туалет,а он совмещён с ванной.та я обдрыстался, заляпал пол,мимо дал). Телка за дверью орёт хули ты там так долго,мне в ванну надо и дверь дёргает
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