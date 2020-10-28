Цены на нефть на 28.10.2020: "черное золото" ощутимо дешевеет

По данным API, запасы топлива в США за неделю выросли на 4,6 млн баррелей.

Мировые цены на нефть элитных марок в среду значительно опускаются. Об этом свидетельствуют данные с торговых площадок.

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Так, по состоянию на 7:52 по Киеву январские фьючерсы на североморскую нефтяную смесь марки Brent дешевели на 1,78% - до 40,87 доллара за баррель. В то же время цена декабрьских фьючерсов на нефть марки WTI опускалась на 2,15% - до 38,72 доллара за баррель.

По данным Американского института нефти, запасы "черного золота" в США за неделю выросли на 4,6 миллиона баррелей. Аналитики отмечают, что более сильный по сравнению с ожиданиями рост спровоцировал новую распродажу, в то время как опасения по поводу перебоев поставок из-за урагана “Сета“ у побережья Мексики ослабли.

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Тем временем инвесторы продолжают следить за ситуацией вокруг пандемии коронавируса, которая представляет угрозу восстановлению мировой экономики. Рынки опасаются, что вторая волна пандемии может привести к новым карантинным мерам. В свою очередь это может отразиться на нефтяном спросе.

Напомним, ЕС призвал правительство Турции прекратить все работы по разведке нефти и газа в спорных с Грецией водах Средиземного моря.