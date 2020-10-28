Госдолг Украины в сентябре вырос на 4,55 млрд грн - Минфин

При этом сумма госдолга в долларовом эквиваленте уменьшилась.

Сумма государственного и гарантированного государством долга Украины в сентябре 2020 года увеличилась на 4,55 млрд грн в гривневом эквиваленте. Об этом сообщается на сайте Министерства финансов.

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Согласно данным Минфина, в прошлом месяце сумма госдолга в долларовом эквиваленте уменьшилась на $2,31 млрд.

Таким образом, по состоянию на 30 сентября 2020 года государственный и гарантированный государством долг Украины составлял 2 345,61 млрд грн, или $82,89 млрд, в том числе: государственный и гарантированный государством внешний долг - 1 443,12 млрд грн, или $51 млрд, внутренний долг - 902,49 млрд грн, или $31,89 млрд.

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Напомним, в августе 2020 года сумма госдолга Украины сократилась в гривневом эквиваленте на 16,90 млрд грн (0,7%). При этом в долларовом эквиваленте долг увеличился на $0,05 млрд (0,06%).