Нацбанк усиливает контроль за небанковскими финучреждениями: Подробности

В НБУ работают над повышением прозрачности небанковского финансового рынка.

Национальный банк Украины расширяет перечень публичной информации о небанковских финансовых учреждениях. Об этом сообщается на сайте регулятора.

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Согласно сообщению, в частности НБУ начинает публикацию информации о лицах, получивших согласование регулятора на приобретение существенного участия в финучреждении, и о лицах, не получивших такое согласование.

Отмечается, что НБУ постоянно выявляет лица, которые без согласования регулятора приобрели существенное участие в небанковских финучреждениях. В то же время действующим законодательством предусмотрены существенные последствия таких действий.

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"Несогласованные владельцы не имеют права прямо или косвенно, полностью или частично пользоваться правом голоса по приобретенным акциям (долям) и принимать каким-либо образом участие в управлении финансовым учреждением. Решение общего собрания акционеров или участников, принятые с участием таких лиц, не имеют юридической силы", - отметили в НБУ.

В Нацбанке уточнили, что право участия в голосовании может быть передано доверенному лицу, назначенному НБУ из числа лиц, предложенных финучреждением, на период до получения владельцем согласования от регулятора на приобретение существенного участия.

Напомним, что Национальный банк Украины с 1 июля 2020 года принял полномочия по регулированию рынков небанковских финансовых услуг.