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Венедиктова заявляет о прогрессе в расследовании коррупционных преступлений

Комментариев: 3
Генпрокурор провела совещание с руководством МВД и Нацполиции.
Венедиктова заявляет о прогрессе в расследовании коррупционных преступлений
Венедиктова заявляет о прогрессе в расследовании коррупционных преступлений
gp.gov.ua

В 2020 году в Украине на треть увеличилось количество раскрытых коррупционных правонарушений. Об этом во время совещания с министром внутренних дел Арсеном Аваковым и руководством Национальной полиции Украины заявила генеральный прокурор Ирина Венедиктова.

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По ее словам, количество осужденных лиц за коррупционные деяния в нынешнем году увеличилась на 20%.

Венедиктова заявляет о прогрессе в расследовании коррупционных преступлений
Венедиктова заявляет о прогрессе в расследовании коррупционных преступлений
gp.gov.ua

“Нам удалось наладить системную работу, однако необходимо приложить совместные усилия для повышения эффективности расследования, чтобы виновные в коррупционных преступлениях всех уровней были справедливо наказаны“, - сказала Венедиктова.

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В Офисе генерального прокурора также отметили, что по категориям правонарушений в направленных органами полиции уголовных производствах в суд преобладают присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением - 1347. Далее идут получение неправомерной выгоды должностным лицом - 136, злоупотребление властью или служебным положением - 147 и злоупотребление влиянием - 43.

Напомним, на днях генеральный прокурор Украины Ирина Венедиктова заявила, что работа Государственного бюро расследований характеризуется рядом серьезных недостатков.

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Теги: Венедиктова, коррупция, силовики
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Комментариев (3)
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Путин-Xyйло    28.10.2020, 20:37
Оценка:  +17
Путин-Xyйло
БеняДиктова - генеральный пи3дабол!
гость  (аноним)  28.10.2020, 13:18
Оценка:  +2
гость
Когда Медведчука посадим?
lusyika    28.10.2020, 12:04
Оценка:  +23
lusyika
Не знаходжу слів....одні матюки!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
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