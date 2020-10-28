Венедиктова заявляет о прогрессе в расследовании коррупционных преступлений
В 2020 году в Украине на треть увеличилось количество раскрытых коррупционных правонарушений. Об этом во время совещания с министром внутренних дел Арсеном Аваковым и руководством Национальной полиции Украины заявила генеральный прокурор Ирина Венедиктова.
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По ее словам, количество осужденных лиц за коррупционные деяния в нынешнем году увеличилась на 20%.
“Нам удалось наладить системную работу, однако необходимо приложить совместные усилия для повышения эффективности расследования, чтобы виновные в коррупционных преступлениях всех уровней были справедливо наказаны“, - сказала Венедиктова.
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В Офисе генерального прокурора также отметили, что по категориям правонарушений в направленных органами полиции уголовных производствах в суд преобладают присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением - 1347. Далее идут получение неправомерной выгоды должностным лицом - 136, злоупотребление властью или служебным положением - 147 и злоупотребление влиянием - 43.
Напомним, на днях генеральный прокурор Украины Ирина Венедиктова заявила, что работа Государственного бюро расследований характеризуется рядом серьезных недостатков.
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