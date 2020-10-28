Кабмин снял ограничение на зарплаты топ-менеджерам госпредприятий

При этом размер вознаграждения будет определяться в кратности к среднемесячной оплате.

Кабинет министров Украины снял ограничения, которыми месячное вознаграждение и заработная плата руководителям и членам наблюдательных советов предприятий государственного сектора определяется в размере, не превышающем 10 размеров минимальной заработной платы. Об этом сообщается на сайте правительства.

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Отмечается, что принятие этого решения стало возможным благодаря предоставлению Верховной Радой права Кабинету министров сокращать срок действия ограничений, запретов, льгот и гарантий, установленных соответствующими законами Украины, принятыми с целью предотвращения возникновения и распространения COVID-19.

"Одновременно ... правительство вернуло предыдущие ограничения выплат руководителям и членам наблюдательных советов государственных предприятий", - говорится в сообщении.

Принятое постановление соответствует подписанным международным договоренностям, согласно которым украинская власть показала намерение снять ограничения на выплаты до 1 июля 2020 года.

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В Кабмине уточнили, что возвращен порядок, когда размер вознаграждения определяется в кратности к среднемесячной оплате в зависимости от группы предприятия и вида его экономической деятельности.

Также возвращены ограничения, которыми месячный размер заработной платы руководителя субъекта хозяйствования государственного сектора экономики, который определяется в контракте, не должен превышать 1,25 млн грн.

Напомним, что в апреле 2020 года в связи с пандемией коронавируса украинским ТОП-чиновникам ограничили зарплаты. На период карантина им разрешили платить не более 47 тысяч гривен.