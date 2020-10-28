В Укравтодоре рассказали, как распоряжаются деньгами из COVID-фонда

Средства спецфонда идут не только на медицину, но и на экономические и инфраструктурные проекты.

Средства из фонда по борьбе с COVID-19 должны идти не только на обеспечение системы охраны здоровья, но и на борьбу с экономическими последствиями пандемии. Об этом на своей странице в Facebook написал глава Укравтодора Александр Кубраков.

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“Был избран механизм спецфонда, который получил название “Фонд борьбы с острой респираторной болезнью COVID-19, вызванной коронавирусом SARS-CoV-2, и ее последствиями“. Такое название действительно фокусирует внимание исключительно на медицинских мероприятиях - потому что речь идет о борьбе с болезнью, а не с последствиями коронакризиса“, - отметил Кубраков.

По его словам, средства спецфонда идут не только на медицину, но и на экономические и инфраструктурные проекты.

“На сегодня Укравтодор наиболее эффективно распоряжается средствами COVID-фонда. Уже выполнено и оплачено работ на 20,5 млрд грн. Вместе с другими источниками финансирования это дало возможность уже получить на финише 3700 км.

Строительный сезон продолжается - план в 4000 км будет выполнен. Это не просто хорошая дорожная инфраструктура - это точка роста экономики, которая не дала нашей экономике “лечь“ в начале пандемии и начать восстанавливаться раньше, чем это ожидалось.

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Кубраков также отметил, что во время пандемии “Укравтодор“ не приостановил ни одного дорожного проекта, там самым создав базу для привлечения значительных инвестиций в украинскую экономику.

Напомним, что в правительстве пояснили, почему деньги из программы диагностики онкозаболеваний были перенаправлены на строительство дорог во Львовской области.