В среду падение котировок достигало 5-6%.

Цены на нефть на 29.10.2020: топливо вяло дорожает после обвала depositphotos.com

Мировые цены на нефть элитных марок в четверг незначительно растут. Об этом свидетельствуют данные с торговых площадок.

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Так, по состоянию на 7:26 по Киеву январские фьючерсы на североморскую нефтяную смесь марки Brent дорожали на 0,05% - до 39,66 доллара за баррель. В то же время цена декабрьских фьючерсов на нефть марки WTI росли на 0,19% - до 37,46 доллара за баррель.

В среду падение котировок достигало 5-6% после появления информации минэнерго США. По данным ведомства, коммерческие запасы нефти в стране за предыдущую неделю увеличились на 4,3 миллиона баррелей, хотя аналитики ждали роста лишь на 1,2 миллиона баррелей.

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Вместе с тем вторая волна пандемии ограничивает рост нефтяных котировок. Новые карантинные ограничения препятствуют восстановлению экономики, что может нанести очередной удар по нефтяному спросу.

Напомним, ЕС призвал правительство Турции прекратить все работы по разведке нефти и газа в спорных с Грецией водах Средиземного моря.