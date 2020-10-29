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Цены на нефть на 29.10.2020: топливо вяло дорожает после обвала

Комментариев: 3
В среду падение котировок достигало 5-6%.
Цены на нефть на 29.10.2020: топливо вяло дорожает после обвала
Цены на нефть на 29.10.2020: топливо вяло дорожает после обвала
depositphotos.com

Мировые цены на нефть элитных марок в четверг незначительно растут. Об этом свидетельствуют данные с торговых площадок.

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Так, по состоянию на 7:26 по Киеву январские фьючерсы на североморскую нефтяную смесь марки Brent дорожали на 0,05% - до 39,66 доллара за баррель. В то же время цена декабрьских фьючерсов на нефть марки WTI росли на 0,19% - до 37,46 доллара за баррель.

В среду падение котировок достигало 5-6% после появления информации минэнерго США. По данным ведомства, коммерческие запасы нефти в стране за предыдущую неделю увеличились на 4,3 миллиона баррелей, хотя аналитики ждали роста лишь на 1,2 миллиона баррелей.

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Вместе с тем вторая волна пандемии ограничивает рост нефтяных котировок. Новые карантинные ограничения препятствуют восстановлению экономики, что может нанести очередной удар по нефтяному спросу.

Напомним, ЕС призвал правительство Турции прекратить все работы по разведке нефти и газа в спорных с Грецией водах Средиземного моря.

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Теги: нефть, баррель, фьючерсы, котировки, топливо
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Комментариев (3)
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гость  (аноним)  29.10.2020, 12:58
Оценка:  -4
гость
12:52- eбанyтся ты шизофреник)
гость  (аноним)  29.10.2020, 12:52
Оценка:  +3
гость
(аноним) 29.10.2020, 10:47
- тупой путинский засиратель новостей о нефти.
Все говно от проблем с бюджетом России на фоне низких цен основного экспорта страны-бензоколонки.
гость  (аноним)  29.10.2020, 10:47
Оценка:  -6
гость
Вчера пришел к девушке своей.выпили, я пил пиво и меня пучило.пошли трахаться.пока она мне сосала не сдержался и оглушительно протяжно пернул.она axyeла,но продолжила сосать. Воняло пиздeц как.и тут я не сдержался и пернул ещё раз с дрысней,заляпал плазму сзади,заржал и сьeбал))
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