Шмыгаль назвал сумму денег на соцподдержку в госбюджете-2021 рекордной

В Кабмине обещают увеличивать социальную помощь "тем, кто в ней действительно нуждается".

В проекте госбюджета Украины на 2021 год заложено рекордное количество средств на социальную поддержку людей - более 323 млрд грн. Об этом во время заседания Кабмина заявил премьер-министр Денис Шмыгаль, сообщает Правительственный портал.

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Отмечается, что по итогам заседания правительство утвердило Стратегию цифровой трансформации социальной сферы. По словам премьера, этот документ поможет комплексно реализовывать изменения в социальной сфере.



“Для граждан это будет означать упрощение процедур получения помощи и прозрачность выплат. Мы наконец полностью отойдем от многочасовых очередей, бюрократии и тонн бумажных документов. На портале “Дія“ будет создана Единая система социальной сферы, чтобы граждане могли онлайн получить все социальные услуги, предоставляемые государством“, - сказал Шмыгаль.

Мы будем четко понимать, кому предназначаются различные виды социальной помощи, и увеличивать ее тем, кто в этой помощи действительно нуждается.

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Также сообщается, что Кабмин одобрил законопроект о внесении изменений в законодательство в части пенсионного обеспечения и социальной защиты граждан пожилого возраста. Как отметил Шмыгаль, ориентировочная стоимость программы составит 500 млн грн.

Напомним, накануне Кабинет министров Украины выделил 1,4 млрд грн для выплаты зарплаты работникам государственных угольных шахт.