Павел Рябикин имеет достаточный опыт на предыдущих государственных должностях.

"В кратчайшие сроки": В Минфине озвучили задачу перед новым главой таможни facebook.com/rjabikin.pavel

Павел Рябикин на должности главы Государственной таможенной службы Украины должен продемонстрировать результаты в кратчайшие сроки. Об этом в комментарии Интерфакс-Украина заявил министр финансов Сергей Марченко.

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По его словам, такими результатами, в частности, должны стать выполнение доходов бюджета и продолжение трансформации ведомства в эффективную сервисную службу.

"Ожидаю от нового руководителя таможни быстрых результатов по двум направлениям. Первое. Выполнение доходов бюджета, что позволит обеспечить финансовую стабильность и поддержать экономику страны. И второе - продолжение трансформации таможни в современную, прозрачную, эффективную сервисную службу европейского образца", - сказал Марченко.

Задача нового руководителя - показать результаты в кратчайшие сроки, с учетом того, что все процессы уже запущены - прежде всего, трансформация таможни в единое юрлицо и аттестация таможенников.

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Глава Минфина отметил, что Рябикин имеет достаточный опыт на предыдущих государственных должностях для обеспечения успешной трансформации ведомства.

Напомним, накануне Кабинет министров Украины согласовал назначение на вакантную должность главы Гостаможслужбы Павла Рябикина. В соответствии со всеми процедурами он проходит спецпроверку.