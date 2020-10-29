За три квартала в украинские банки поступило почти на 10% меньше наличных
Объем поступлений наличных денег в кассы украинских банков за девять месяцев 2020 года составил 1 525,4 млрд грн. Это на 9,5% меньше по сравнению с прошлогодними показателями за аналогичный период, сообщается на Facebook-странице Национального банка Украины.
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"Выдача наличных из касс банков также уменьшились, но не так существенно - на 3,8%. Соответственно ее объем за этот период составил 1 617,0 млрд грн", - говорится в сообщении.
Отмечается, что основную долю среди наличных операций занимают операции по использованию платежных карт. В структуре расходов они составляют 75,1%, среди поступлений - 35,1%.
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При этом почти поровну с операциями с платежными карточками поступления банкам обеспечила торговая выручка - 35%, или 534,4 млрд грн.
Напомним, в марте Национальный банк Украины предложил перевести все выплаты из государственного бюджета на зарплаты, пенсии, субсидии и другие в безналичную форму.
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