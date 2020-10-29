Переключиться на мобильную версию
Горячие темы:

В МИД заявили об угрозах из-за решения КСУ по декларированию

Комментариев: 1
По словам Кулебы, вердикт суда создает проблему для отношений с западными партнерами.
В МИД заявили об угрозах из-за решения КСУ по декларированию
В МИД заявили об угрозах из-за решения КСУ по декларированию
Конституционный суд Украины

Решение Конституционного суда Украины о признании неконституционной уголовную ответственность за недостоверное декларирование создает проблемы в отношениях с международными партнерами. Об этом заявил министр иностранных дел Дмитрий Кулеба, сообщает РБК-Украина.

Читай также: В ЕС отреагировали на решение КСУ по декларациям

“Нельзя не уважать решения судов, но нельзя не констатировать, что решение суда создает проблему не только для развития страны, но и для отношений с нашими партнерами, которые способствовали становлению этих органов“, - сказал дипломат.

По словам Кулебы, власти будут искать пути решения этой проблемы.

Читай также: КСУ свел на нет борьбу с коррупцией - НАБУ

“Очень скоро вы увидите конкретные шаги в этом направлении. Задача - это совместно с нашими партнерами найти оптимальные пути решения этой проблемы и обеспечить, чтобы антикоррупционная система в Украине действовала. Мы будем делать это не потому, что это нас кто-то просит делать извне, а потому, что это в наших интересах“, - подчеркнул министр.

Напомним, накануне в Евросоюзе, комментируя решение КСУ, заявили, что предоставление финансовой помощи Украине связано с независимыми, эффективными и свободными от политического давления антикоррупционными органами.

Поделись:
Теги: МИД, КСУ, декларирование
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • bigmir)net в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции

Статьи по теме

Комментариев (1)
Оставляя комментарий, пожалуйста, помните о том, что содержание и тон Вашего сообщения могут задеть чувства реальных людей, непосредственно или косвенно имеющих отношение к данной новости. Пользователи, которые нарушают эти правила грубо или систематически, будут заблокированы.
Полная версия правил
Осталось 300 символов
vicinq    29.10.2020, 14:02
Оценка:  +10
vicinq
Весь состав КСУ срочно лишить статуса судей АРЕСТОВАТЬ немедленно всех голосовавших бывших судей врагов Украины судить с полной конфискацией и лишением званий льгот пожизненно тварей в КАНДАЛЫ сволочей...
Популярные теги
Реклама
Реклама
Топ новости по:
Реклама

Популярные статьи

Внутри Финансы

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь