По словам Кулебы, вердикт суда создает проблему для отношений с западными партнерами.

В МИД заявили об угрозах из-за решения КСУ по декларированию Конституционный суд Украины

Решение Конституционного суда Украины о признании неконституционной уголовную ответственность за недостоверное декларирование создает проблемы в отношениях с международными партнерами. Об этом заявил министр иностранных дел Дмитрий Кулеба, сообщает РБК-Украина.

Читай также: В ЕС отреагировали на решение КСУ по декларациям

“Нельзя не уважать решения судов, но нельзя не констатировать, что решение суда создает проблему не только для развития страны, но и для отношений с нашими партнерами, которые способствовали становлению этих органов“, - сказал дипломат.

По словам Кулебы, власти будут искать пути решения этой проблемы.

Читай также: КСУ свел на нет борьбу с коррупцией - НАБУ

“Очень скоро вы увидите конкретные шаги в этом направлении. Задача - это совместно с нашими партнерами найти оптимальные пути решения этой проблемы и обеспечить, чтобы антикоррупционная система в Украине действовала. Мы будем делать это не потому, что это нас кто-то просит делать извне, а потому, что это в наших интересах“, - подчеркнул министр.

Напомним, накануне в Евросоюзе, комментируя решение КСУ, заявили, что предоставление финансовой помощи Украине связано с независимыми, эффективными и свободными от политического давления антикоррупционными органами.