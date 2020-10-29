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В финкомитете назвали дату голосования за госбюджет-2021

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По словам Железняка, проблемой остается наличие голосов для поддержки законопроекта.
В финкомитете назвали дату голосования за госбюджет-2021
В финкомитете назвали дату голосования за госбюджет-2021
Слуга народа/Facebook

Верховная Рада Украины будет рассматривать в первом чтении законопроект о госбюджете на 2021 год 5 ноября. Об этом в своем Telegram-канале сообщил первый заместитель председателя комитета по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Ярослав Железняк. По его словам, перед этим, 2 ноября, бюджетный комитет соберется на заседание.

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“По моей информации, заседание бюджетного комитета будет назначено на понедельник, 2 ноября. Пока все эти дни премьер лично проводит консультации с депутатами большинства по их правкам в бюджет“, - написал нардеп.

Он отметил, что подтверждением возможного голосования за проект госбюджета-2021 в начале ноября являются планы рассмотреть налоговую часть бюджета финансовым комитетом Рады в ближайшее время.

“Рассмотрение налоговой части (№4101-д) под бюджет-2021 поставлено на нашем комитете уже на завтра, 30 октября“, - сообщил Железняк.

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При этом он добавил, что проблемой остается наличие голосов для поддержки законопроекта.

“Единственная интрига - наличие голосов. Там все, как было. На грани фола“, - отметил замглавы финкомитета.

Напомним, накануне премьер-министр Денис Шмыгаль заявил, что в проекте госбюджета Украины на 2021 год заложено рекордное количество средств на социальную поддержку людей - более 323 млрд грн.

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Теги: проект бюджета, финансовый комитет, голосование, нардепы
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Комментариев (1)
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vicinq    29.10.2020, 14:06
Оценка:  +7
vicinq
по...й ваш бюджет...СРОЧНО занимайтесь ПРОБЛЕМОЙ КСУ отменили все что способствовало СВОБОДЕ . Украину своими последними решениями КСУ задвинул и дал статус ниже БАНАНОВОЙ республики...
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