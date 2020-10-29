В ГНС назвали суммы налоговых отчислений за март-сентябрь 2020 года.

Названы отрасли, по которым больше всего ударил карантин в Украине depositphotos.com

Из-за введения в Украине карантина кинотеатры, туристические агентства и гостиницы резко сократили налоговые отчисления в государственный и местные бюджеты. Об этом говорится в материале Экономической правды.

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“По данным Государственной налоговой службы, в марте-сентябре 2020 года кинотеатры сократили налоговые отчисления более чем в 2 раза по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года. Всего за 6 карантинных месяцев они заплатили 47,6 млн грн“, - сообщается в материале.

Даже после возобновления работы кинотеатров они продолжают платить гораздо меньше налогов, чем до начала карантина.

Названы отрасли, по которым больше всего ударил карантин в Украине Экономическая правда

Отмечается, что также существенно снизились налоговые отчисления туристических агентов и операторов. Так, в марте-сентябре 2020 года отчисления от этого бизнеса упали на 49% по сравнению с прошлым годом. При этом в абсолютных числах падение налоговых поступлений составило 210,6 млн грн.

Названы отрасли, по которым больше всего ударил карантин в Украине Экономическая правда

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“Сократились доходы и в гостиничной сфере. За шесть карантинных месяцев украинские гостиницы и заведения, которые предоставляют услуги по размещению, уплатили налогов на более чем полмиллиарда гривен меньше, чем в марте-сентябре 2019 года“, - пишет издание.

Названы отрасли, по которым больше всего ударил карантин в Украине Экономическая правда

Напомним, ранее в этом месяце Международный валютный фонд улучшил прогноз падения экономики Украины в 2020 году до 7,2% с 8,2%, которые прогнозировал в июне.