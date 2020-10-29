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Названы отрасли, по которым больше всего ударил карантин в Украине

Комментариев: 2
В ГНС назвали суммы налоговых отчислений за март-сентябрь 2020 года.
Названы отрасли, по которым больше всего ударил карантин в Украине
Названы отрасли, по которым больше всего ударил карантин в Украине
depositphotos.com

Из-за введения в Украине карантина кинотеатры, туристические агентства и гостиницы резко сократили налоговые отчисления в государственный и местные бюджеты. Об этом говорится в материале Экономической правды.

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“По данным Государственной налоговой службы, в марте-сентябре 2020 года кинотеатры сократили налоговые отчисления более чем в 2 раза по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года. Всего за 6 карантинных месяцев они заплатили 47,6 млн грн“, - сообщается в материале.

Даже после возобновления работы кинотеатров они продолжают платить гораздо меньше налогов, чем до начала карантина.

Названы отрасли, по которым больше всего ударил карантин в Украине
Названы отрасли, по которым больше всего ударил карантин в Украине
Экономическая правда

Отмечается, что также существенно снизились налоговые отчисления туристических агентов и операторов. Так, в марте-сентябре 2020 года отчисления от этого бизнеса упали на 49% по сравнению с прошлым годом. При этом в абсолютных числах падение налоговых поступлений составило 210,6 млн грн.

Названы отрасли, по которым больше всего ударил карантин в Украине
Названы отрасли, по которым больше всего ударил карантин в Украине
Экономическая правда

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“Сократились доходы и в гостиничной сфере. За шесть карантинных месяцев украинские гостиницы и заведения, которые предоставляют услуги по размещению, уплатили налогов на более чем полмиллиарда гривен меньше, чем в марте-сентябре 2019 года“, - пишет издание.

Названы отрасли, по которым больше всего ударил карантин в Украине
Названы отрасли, по которым больше всего ударил карантин в Украине
Экономическая правда

Напомним, ранее в этом месяце Международный валютный фонд улучшил прогноз падения экономики Украины в 2020 году до 7,2% с 8,2%, которые прогнозировал в июне.

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Теги: украинская экономика, отрасли, налоговые отчисления
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Комментариев (2)
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гость  (аноним)  29.10.2020, 14:47
Оценка:  +3
гость
(аноним) 29.10.2020, 14:32,
у тебя явно вавка в голове, причем большая.
Предъявляй претензии президенту России,
захватившего в 2014-м часто Украины.
гость  (аноним)  29.10.2020, 14:32
Оценка:  -3
гость
та не карантин по экономике бьет, а бесноватые нацики-русофобы за грош подачки из-за бугра готовы изничтожить всю украинскую экономику, особенно те отрасли что с Россией связаны.А продукция этих предприятий в Европе просто не нужна...
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