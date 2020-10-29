Доходы финучреждений за январь-сентябрь составили 189,535 млрд.

Прибыль украинских банков с начала года сократилась более чем на 20% depositphotos.com

Прибыль украинских банков в январе-сентябре 2020 года составила 37,604 млрд грн. Это на 22,2% меньше, чем годом ранее (48,351 млрд грн). Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные Национального банка.

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Так, по данным НБУ, доходы банков за январь-сентябрь 2020 года составили 189,535 млрд грн, тогда как расходы - 151,930 млрд грн.

“С начала года банки сформировали 20,854 млрд грн резервов под возможные убытки, в то время как в прошлом году - 8,296 млрд грн“, - говорится в сообщении.

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Напомним, что по данным НБУ платежеспособные банки Украины в августе 2020 года получили 4,252 млрд грн чистой прибыли, что в 1,8 раза меньше, чем за аналогичный период 2019 года (7,567 млрд грн).