Кабмин разрешил штрафовать "евробляхеров" на месте остановки - нардеп

В Раде зарегистрирован ряд законопроектов, которые позволили бы беспрепятственно и доступно растаможить свои авто.

Кабинет министров Украины согласовал проект постановления, которое позволяет привлекать к ответственности владельцев номеров на европейской регистрации. Об этом на своей странице в Facebook сообщил народный депутат Евгений Брагарь.

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Он напомнил, что в декабре 2019 года был подписан меморандум между Авто Евро Силой и министром МВД относительно непривлечения к ответственности владельцев автомобилей на европейской регистрации до принятия закона о доступной растаможке.

“Из всего выше указанного следует, что министр внутренних дел Арсен Аваков нагло нарушил данное народу обещание не штрафовать евробляхерив до принятия закона о доступной растаможке“, - написал нардеп.

По его словам, сейчас в Верховной Раде зарегистрирован ряд законопроектов, которые позволили бы людям беспрепятственно и доступно растаможить свои авто, и “необходимо принять хотя бы один из предложенных законопроектов“.

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“Мне не важно, кто будет автором - я или другой субъект законодательной инициативы, главное, чтобы для украинцев автомобиль перестал быть предметом роскоши, а стал средством для передвижения“, - подытожил Брагарь.

Напомним, владельцам “евроблях“ в последнее время начали массово выписывать штрафы по 170 тысяч гривен.