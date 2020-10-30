Курс валют на 30.10.2020: гривна продолжает проседать к доллару

Нацбанк установил официальный курс валют на 30 октября.

Национальный банк Украины установил официальный курс доллара по отношению к гривне на 30 октября на отметке в 28,43 грн. Таким образом американская валюта выросла в цене на 4 копейки. Об этом сказано на сайте НБУ.

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Евро при этом установлен на отметке 33,29 грн. Это на 2 копейки меньше, чем в предыдущий банковский день.

Курс НБУ на 30 октября:

100 долларов США - 2843 грн (+4 коп.)

100 евро - 3329 грн (-2 коп.)

Справка : Нацбанк ежедневно публикует справочное значение курса гривны к доллару. По официальному курсу Нацбанка население покупать валюту не может.

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Напомним, что в проекте госбюджета Украины на 2021 год обменный курс заложен на уровне 29,1 грн/долл.